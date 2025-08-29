Exposição 'Van Gogh & Impressionistas' une arte e tecnologia em Londrina

A curta temporada da Exposição Imersiva Van Gogh & Impressionistas, aberta ao público a partir desta sexta (29), já contabiliza mais de 14 mil ingressos vendidos e a grande procura confirma a sede de experiências artísticas e culturais do público da cidade. A atração soma mais de 900 mil visitantes em todo o Brasil e em Londrina poderá ser prestigiada no Catuaí Shopping.





Arte, tecnologia e emoção prometem um espetáculo diferenciado e, atraídos por esses quesitos, admiradores do impressionismo de dezenas de municípios já garantiram o ingresso de forma antecipada. Além dos londrinenses, figuram entre os primeiros interessados em ver de perto a aclamada exposição moradores de Assis, Cambará, Alvorada do Sul, Bandeirantes, Cruzália, Presidente Prudente, São Paulo - só para citar alguns.





O grande sucesso de público já pode ser celebrado antes mesmo de sua abertura oficial. De acordo com os organizadores, o primeiro lote alcançou 10 mil ingressos vendidos antecipadamente. Portanto, o evento já se consolida como um fenômeno na cidade e região e os ingressos podem ser comprados na plataforma Lightland Produções em Van Gogh & Impressionistas Londrina





A programação é de que a exposição permaneça em Londrina até 14 se setembro. Importante ficar atento, pois, em algumas datas, todas as sessões já estão esgotadas. O programa é gratuito para crianças até 4 anos e há pacotes para grupos escolares. Aos interessados, o email é: [email protected]





A experiência imersiva, que já percorreu as cinco regiões do Brasil e encantou mais de 900 mil visitantes, chega a Londrina após o êxito das negociações entre o Catuaí Shopping e a Lightland, produtora nacional do evento. A sensação de estar dentro da arte, conectado à obra e ao autor, bem como receber estímulos em múltiplos sentidos, pode explicar o que atrai tantas pessoas a instalações artísticas como esta.









ARTE E TECNOLOGIA





Na prática, arte e tecnologia convidam o público ao passeio por meio de superprojeções em 360º e que cobrem paredes e chão. Assim, exposição conduz os visitantes para dentro das obras icônicas de Van Gogh e outros mestres do Impressionismo. Nesta perpectiva, a fusão de arte e tecnologia resultam em um uma experiência imersiva, onde a sensação é de que cada pincelada do artista recobra a ação e ganha vida neste ambiente que é, sem dúvidas, envolvente.





O público poderá explorar as cores vibrantes e os traços incomparáveis do gênio holandês e de outros mestres impressionistas e pós-impressionistas que revolucionaram as artes no final do século XIX. Tudo isso a partir do uso de recursos tecnológicos de videografismo de última geração, com os quais as obras ganham tamanhos enormes, movimentos e efeitos, além de serem embaladas por trilha sonora elaborada por sonoplastas e musicoterapeutas focados em fazer aflorar grandes emoções. Além do mega atelier de super projeções a experiência conta ainda com outros 9 ambientes temáticos e interativos.





Do ponto de vista do idealizador do evento e CEO da produtora Lightland, Davi Telles, a expectativa foi superada. "Londrina tem recebido Van Gogh & Impressionistas com um entusiasmo incrível", disse.





"Oferecer experiências memoráveis e inesquecíveis a Londrina e região é nosso propósito. E ficamos orgulhosos por refleti-lo em eventos como esse, que já superou as expectativas nos resultados iniciais e caminha para uma de suas maiores temporadas”, completou Rafael Sobrinho, Gerente de Marketing do Catuaí Shopping Londrina.





Exposição "Van Gogh & Impressionistas"





Quando: a partir de sexta (29) até 14 de setembro





Dias de funcionamento: diariamente, exceto segunda-feira





Horário: Terça a sábado: das 10h às 22h (último horário de entrada às 21h)





Onde: Catuaí Shopping - Acesso 4, ao lado da Kalunga, (Rod. Celso Garcia Cid, 5600





Valor:





Gratuito para crianças até 4 anos.





Terça a sexta - diurno: R$70 inteira / R$35 meia-entrada;





Terça a sexta - noturno: R$80 inteira / R$ 40 meia-entrada;





Final de semana e feriados: R$95 inteira / R$47,50 meia-entrada;





Pacote para grupos escolares: consulte preços especiais no e-mail: [email protected]





Meia-entrada:

Para segmentos previstos em lei, mediante apresentação de comprovação na entrada: estudantes; jovens com idade entre 15 e 29 anos que possuam Carteira de Identidade Jovem; professores das redes pública e privada; pessoa com deficiência e seu acompanhante, se necessário; pessoa com 60 anos ou mais, ou outras hipóteses previstas em legislação local.