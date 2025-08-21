Pesquisar

EVENTO GRATUITO

K-Fest Londrina: evento que celebra a cultura sul-coreana ocorre neste final de semana

Redação Bonde com assessoria de imprensa
21 ago 2025 às 16:20

Foto: Freepik
O K-Fest Londrina 2025, evento gratuito voltado aos fãs da cultura sul-coreana, desde doramas até grupos musicais, ocorre neste final de semana, entre sábado (23) e domingo (24), no shopping Boulevard.  


A programação irá reunir atrações artísticas, interações com o público e experiências imersivas que celebram a diversidade e o entusiasmo da comunidade fã.

Divulgação


O evento foi pensado especialmente para quem ama os doramas coreanos e inclui mais de 20 apresentações de grupos cover de K-pop, além de workshops. Um dos destaques da edição é a presença de um sósia do idol Ni-ki, do grupo ENHYPEN, disponível para fotos com os visitantes. 


Quem marcar presença por lá também poderá participar de desafios de lip sync, encontros temáticos entre dorameiras e k-popers, oficinas de coreano, atividades interativas e visitas às lojinhas com produtos do universo asiático. A proposta do evento é criar um espaço de livre expressão, conexão e celebração da cultura coreana contemporânea.

Esta é a primeira edição do K-Fest Londrina, que tem o objetivo de ser um ponto de encontro entre comunidades e gerações unidas pela paixão da cultura K. Com ambientação temática, programação acessível e clima acolhedor.


Serviço

K-Fest Londrina 2025


Datas | Horários: dia 23 das 10h às 22h e dia 24 das 11h às 20h 

Local: Átrio do Boulevard Shopping Londrina

Entrada: gratuita

Instagram oficial: @kfest.londrina


K-fest K-Pop dorama Cultura sul-coreana evento Londrina
