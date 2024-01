K-pop: conheça EXO, o grupo que MC Bin Laden tem tatuado no braço

Desde que o nome de MC Bin Laden foi confirmado na atual edição do BBB, o mundinho K-pop ficou atento ao artista que possui no antebraço esquerdo uma tatuagem dizendo EXO. O que é isso? Um filme? Um pássaro? Não, é um dos maiores e mais bem-sucedidos grupos de pop coreano de todos os tempos.





O que significa EXO?

Quando foi formado?

EXO foi uma das grandes criações de Lee Sooman, um dos maiores magnatas do K-pop e ex-CEO da SM, gigante da indústria. Com objetivo de criar outro projeto tão famoso quanto TVXQ, o empresário teve a ideia de fazer um grupo dividido em duas grandes units: uma que cantaria em coreano (EXO-K) e outra que cantaria em mandarim (EXO-M), para abraçar um dos maiores mercados do mundo, o chinês. Em abril de 2012, EXO debutou com 12 membros.





Quem são os integrantes do grupo?

A composição dos integrantes da EXO passou por diversas modificações ao longo dos anos. Do lado EXO-K, coreano, tem Suho (líder até hoje), Baekhyun, Chanyeol, D.O., Kai e Sehun. Já do lado EXO-M, o grupo contava com dois coreanos, Xiumin e Chen, e quatro chineses: Kris, Luhan, Lay e Tao.

Entre 2014 e 2015, houve uma cisão entre 3 membros chineses e a SM. Luhan, Kris e Tao processaram a empresa alegando trabalho excessivo e diferença de tratamento entre coreanos e chineses. Logo após o lançamento do primeiro disco do grupo, "Overdose", EXO passou de 12 para 9 membros, e Lay o único chinês restante.



Qual o nome do fandom?

EXO-L no qual L é a sigla de Love, uma forma carinhosa de chamar os fãs -amores da EXO (tradução livre e levemente cafona). Porém, há a possibilidade de o nome ter sido criado por L estar entre as letras K (Korea) e M (Mandarim), que eram as units do grupo, dessa forma sendo um elo entre ambas.



Qual a razão de tanto sucesso?

Voz. Toda EXO-L terá o prazer de confirmar que a razão principal da EXO ser um dos grupos mais bem-sucedidos de K-pop é por causa do talento dos membros. Com harmonizações de causar inveja, as performances ao vivo do grupo sempre chamaram atenção.

Três dos principais vocalistas do grupo (Baekhyun, D.O. e Chen) possuem carreiras solo de grande sucesso e frequentemente cantam em trilhas sonoras de famosos k-dramas. Além de muita voz, o grupo conta com Kai, considerado um dos melhores dançarinos da indústria e idolatrado dentro dos próprios grupos de K-pop por idols mais jovens. O próprio MC Bin Laden é bastante fã dos projetos solos dele.



O que devo escutar deles?

EXO é um grupo com uma série de discos muito bons. "Exodus", lançado em 2015, tem as excelentes "Call me baby" e "Eldorado". Em 2016, EX'ACT entregou o grande hit "Monster". Em 2017 veio "The War" com "Ko Ko Bop" e a favorita dos fãs e não fãs, "The Eve".

Esse álbum inclusive é o que fez MC Bin Laden se inspirar a compor. Foi depois de escutar a faixa "Diamond" que ele teve vontade de dar suas próprias canetadas.

Particularmente, "Love Shot/Don't Mess Up My" tempo é o trabalho que considero mais completo do grupo. Impossível esquecer um dos maiores hits e coreografias que EXO nos deu.



E hoje em dia como eles estão?

O grupo passou pelo serviço militar, portanto, nos últimos anos eles tiveram comebacks sem membros e um foco maior em lançamentos solos. Atualmente, quase todos retornaram, exceto os mais novos, Kai e Sehun, que devem voltar em 2025.

Recentemente, Baekhyun confirmou que saiu da SM para criar sua própria empresa, e levou Chen e Xiumin com ele. Os três continuam na EXO e participarão das atividades do grupo ainda como artistas da SM, porém todos os projetos paralelos/solo serão administrados pela I&B100.

D.O. lançou um excelente álbum solo e faz sucesso como ator tanto em dramas quanto em filmes bem recebidos pela crítica e pelo público. O último disco do grupo, "Exist", foi lançado em julho de 2023 e vale o play, pois entrega voz e jams muito bons.