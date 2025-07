Keidma apresenta tributo a Gal Costa no palco da AML Cultural

A cantora paranaense Keidma Juliana apresenta no palco da AML Cultural nesta sexta-feira (4), às 20 horas, o show “Gal Costa Eternamente”. No tributo, a artista natural de Rolândia revive a magia dos agudos pulsantes da cantora baiana, expoente do movimento tropicalista.





Ainda que a técnica de Keidma, com experiência em canto lírico, mimetize as ondulações vocais quase impossíveis de Gal, o show não será um cover. “Interpreto Gal sendo honesta a mim mesma e às nuances, ora suaves ora agressivas, da minha própria voz, que evoca, com uma afetuosa delicadeza, as diversas facetas da cantora baiana ao longo de sua carreira”, diz Keidma.

Ela explica que, no palco, sua performance será de corpo e voz, “que se move, se projeta, rememora imagens afetivas de Gal, interage com o público, que não resiste em entoar junto Chuva de Prata, Vaca Profana e Baby, além dos refrões eternos de canções como Festa do Interior e Força Estranha”.





O repertório do show inclui ainda: Azul, Sorte, Divino Maravilhoso, Vapor Barato, Chega de Saudade, Folhetim, Fotografia, Nuvem Negra, A História de Lily Braun, Dom de Iludir, Nada Mais, Pérola Negra e Meu Nome é Gal.

Acompanham Keidma no tributo o baterista Fabiano Rodrigues, o contrabaixista Dago Vilela, o saxofonista Gabriel Peixoto e o pianista Júnior Oliveira.





“Eu sempre acompanhei tributos a cantores da nossa consagrada MPB e já fiz alguns. Tive a oportunidade de cantar no Viva Elis, que é o grande tributo a Elis Regina que nós temos em Londrina, no Bar Valentino, e foi muito legal, mas eu pensei: acho que um nome com o qual eu me identifico seria Gal Costa, por conta do repertório, que eu sempre achei maravilhoso e veio ao meu encontro várias vezes”, conta Keidma.

“E, principalmente, a voz dela. Sendo uma voz doce, aguda, ao mesmo tempo que leve, ela é quase como uma espada cortante, porque tem um brilho, uma profundidade, uma intensidade na interpretação. Então, ela, de todas as cantoras, sempre foi a que mais me chamou a atenção vocalmente e tecnicamente falando. E por eu ser uma cantora de voz aguda, me identifiquei muito com ela e pensei: se um dia eu puder, vou fazer um tributo a ela”, comenta a cantora paranaense.





Ela confessa que guardou a vontade de cantar Gal depois da morte da cantora, em 2022. “Cantar ela é uma responsabilidade muito grande e algumas pessoas me disseram que eu realmente daria conta desse repertório, até pela minha extensão vocal, então eu falei, bom, vou estudar e vamos começar. E esse ano eu vim trabalhando nesse especial”, relata Keidma, que fez a primeira apresentação do tributo em fevereiro e segue numa jornada de apresentações, incluindo o palco da AML.

“Ao estudar o repertório, eu pude sentir que, com certeza, Gal Costa vai além de técnica e extensão vocal, o que já é uma parte considerável, mas a plasticidade vocal não depende apenas da capacidade técnica e sim da entrega artística, do mergulhar na letra, na ideia do compositor, na sensação do ouvinte. Perceber e reproduzir a melodia com alta percepção e detalhes que influenciam o sentimento que se tem ao escutar. Então, cantar Gal tem sido uma grande escola”, completa a cantora.





Trajetória

Keidma Juliana é soprano, bacharel em Canto pela Universidade Estadual de Maringá, pós-graduada em Arte Educação e Terapia e em Canto e Expressão. Atua no meio musical há cerca de dez anos como solista em concertos, espetáculos musicais, recitais e óperas. É professora de técnica vocal e produtora cultural em Rolândia e ativa na cultura local e regional, promovendo eventos e ações que fomentam a arte no meio físico e digital.

Serviço:

Tributo “Gal Costa Eternamente” por Keidma Juliana

Onde: AML Cultural (Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130)

Quando: 4 de julho (sexta-feira)

Hora: 20 horas

Ingressos: R$ 45 (inteira) e R$ 22,50 (meia)

Vendas: https://www.sympla.com.br/evento/show-gal-costa-eternamente-tributo/2976947





