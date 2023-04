Key Alves anuncia retorno ao OnlyFans

Um dia depois de anunciar o fim do relacionamento com Gustavo Benedeti, Key Alves compartilhou uma novidade para os seguidores nesta quarta-feira (5).





A ex-sister vai voltar ao Only Fans e até postou uma pequena amostra de um novo ensaio sensual que irá publicar nos próximos dias. A jogadora de vôlei tem um pouco mais de 60 mil seguidores na plataforma de conteúdo adulto.





Key surpreendeu o público e os colegas de confinamento do BBB 23 ao revelar que tinha mentido o valor arrecado no Only Fans. No final de fevereiro, ela disse para Cezar Black e Gabriel Santana que usou a estratégia de marketing de falar que recebia cinquenta vezes mais do que realmente ganhava com seu perfil sensual e deu certo.



"Vou soltar quanto eu ganho jogando para a galera entender porque eu fui pra lá. E aí eu soltei que ganhava menos de R$ 2 mil. Mas o que veio de gente atrás de mim...Você não tem noção, um monte!", afirmou ela.





"Falei R$ 200 mil por mês! Acabou com o povo. Ninguém mais viu que eu estava fazendo coisa errada", contou a então participante da edição na época.