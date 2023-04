Key Alves diz que não foi atrás de Gustavo em show para tentar reconciliação

Key Alves usou suas redes sociais nesta sexta-feira (7) para negar que tenha ido a um show para encontrar o ex-namorado Gustavo Benedetti e tentar uma reconciliação.





A ex-BBB contou que, apesar de estarem no mesmo evento, os dois não trocaram uma palavra nem ficaram próximos durante os shows das duplas sertanejas Marcos & Belutti e Israel & Rodolffo, em São Paulo, na noite anterior.





"Não fui atrás de ninguém! Fui com amigas e curtimos em outro camarote, separado dele! Em nenhum minuto nos cruzamos", desabafou Key, que postou fotos com várias amigas e as ex-sisters Marília Miranda e Gabi Martins, que participou de 20 edição do reality show da Globo.





"A verdade é que eu saí com minhas amigas para curtir. Como convidada, fiquei no camarote que fui convidada (ou seja, quem escolheu o local não fui eu, e acredito que a mesma realidade tenha sido para ambos e a noite foi muito legal. Obrigada amigas, amei curtir os shows com vocês! Se ele [Gustavo] estivesse no mesmo espaço, eu curtiria da mesma forma! Agora me deixem em paz, beijos."





Key já tinha revelado aos fãs que não se aproximou do ex e até questionou quem teria passado a informação de que ela estaria correndo atrás do Gustavo. Ela ainda reforçou que a escolha do camarote não foi feita por ela, mas sim pela assessoria do evento de uma tradicional casa noturna paulista.





"No lugar que eles me colocaram eu permaneci até o final do show. Gustavo foi quem apareceu no meu camarote e ficou bem longe de mim", comentou.





O então casal formado desde os primeiros dias de confinamento do BBB 23 terminou o namoro há cinco dias fora do reality. A confirmação do rompimento acabou sendo feita pelo fazendeiro em suas redes sociais.