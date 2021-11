Kristen Stewart anuncia noivado com roteirista Dylan Meyer

Kristen Stewart, 31, confirmou que está noiva da roteirista Dylan Meyer. "Nós vamos nos casar, com certeza vamos fazer isso", disse a atriz nesta terça (2) em entrevista ao programa de rádio The Howard Stern, segundo reportagem do E! News.

Stewart afirmou que sempre quis ser pedida em casamento, e que a namorada acertou em cheio. "Foi tão fofo", disse. Rumores sobre o noivado surgiram em julho após Stewart ter sido vista usando uma aliança na mão esquerda.

Elas se conheceram em um set de filmagens em 2013, mas só começaram a ter um envolvimento afetivo anos depois quando se encontraram no aniversário de uma amiga em comum.





Stewart e Meyer foram fotografadas em público pela primeira vez em agosto de 2019, após a atriz terminar o seu relacionamento com a modelo Stella Maxweel.

Na vida profissional, Stewart está lançando o filme "Spencer", produção em que interpreta a princesa Diana (1961-1997). O longa mostra três dias da vida de Lady Di, em suas últimas férias de Natal com a família real, e estreia no Brasil no próximo dia 11 de novembro.





A atriz disse recentemente que foi "assustador" usar uma réplica quase idêntica do vestido de noiva da princesa. "Colocar aquilo [o vestido] fez o meu dia assustador".