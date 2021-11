Lady Gaga estampa capa da Vogue britânica com roupas de alta costura

A cantora pop Lady Gaga, 35, é a mais recente superstar a conseguir capas duplas da bíblia da moda: a revista Vogue. Ela está à frente da edição inglesa, em dezembro, e da italiana em novembro, fotografada por Steven Meisel.

O editor-chefe da Vogue britânica Edward Enninful, que criou o estilo de Gaga, disse que queria vesti-la com "algo fabuloso" -uma descrição precisa do look Schiaparelli Haute Couture que ela usa na capa do UK glossy, que foi inspirado por um "chocante", um frasco de perfume dos anos 1930 dos arquivos da casa de moda.

O vestido dourado e glamoroso da estrela do filme "House of Gucci" foi estilizado com um mullet azul, maquiagem violeta cintilante nos olhos e um batom vermelho brilhante, adicionando ainda mais drama.





Dentro da edição, Gaga modela a mais alta-costura com uma jaqueta colorida de patchwork de toureiro afixada com um dos mamilos dourados agora característicos de Schiaparelli e uma explosão de babados de tule rosa e branco de Tomo Koizumi .

A cantora de "Shallow" também tirou a roupa para uma foto sensual, posando nua no chão em uma foto provocante exibindo as suas tatuagens. "Tudo o que eu vestir", disse Gaga à equipe durante a prova de filmagem, "estarei servindo o doloroso glamour italiano por dentro".





Em entrevista à edição inglesa da Vogue, Gaga revelou que passou quase um ano aperfeiçoando o sotaque italiano de Reggiani para o filme, "House of Gucci", de Ridley Scott.





A cantora encarnou Reggiani pintando o cabelo de castanho, dedicando-se à fotografia e falando com sotaque italiano durante nove meses. "Já se passaram três anos desde que comecei a trabalhar nisso", disse Gaga.





"E serei totalmente honesta e transparente: vivi como [Reggiani] por um ano e meio. E falei com sotaque durante nove meses. Fora da câmera, eu nunca quebrei. Eu fiquei com ela", disse Gaga.





A atriz de "Nasce uma Estrela" falou ainda sobre a reação da atriz Salma Hayek às suas técnicas de atuação. Gaga conta que estava fazendo um trabalho de memória sensorial ao lado de Salma, e ela estava tirando sarro de mim enquanto eu estava sentado lá fazendo isso.





"E eu nem ri. Quando a cena acabou, eu me virei para ela e disse: 'Você é ridícula!' e comecei a rir e a beijei. Foi um set maravilhoso, mas levo muito a sério quando trabalho ", afirmou a atriz.