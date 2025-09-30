Lançamentos comemoram os 80 anos de Gal Costa

Atendendo a um pedido frequente dos fãs e a um desejo antigo da própria Gal Costa, que nos deixou em novembro de 2022, chegaram em todas as plataformas de música em 26 de setembro, no aniversário da cantora, as edições digitais dos álbuns "Lua de Mel Como o Diabo Gosta" (1987) e "Gal" (1992). Também ganha edição deluxe – no formato físico, em vinil duplo – o álbum “Estratosférica”, que fez dez anos em 2025. Já no dia 03 de outubro, "Bem Bom" (1985) estará disponível nas plataformas.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Os lançamentos fazem parte das comemorações dos 80 anos de Gal Costa, uma das vozes mais importantes da história da música brasileira. Uma série de compactos, como eram chamados os singles na era do vinil, também tem edição digital confirmada.





Publicidade

A passagem de Gal Costa pela BMG, atual Sony Music, a partir de meados dos anos 1980, marca a guinada mais pop da carreira da cantora. Gal se tornou, naquela casa, uma das artistas mais tocadas do país, de norte a sul. Mas, para contar essa história, é preciso falar desses e de outros álbuns, alguns já presentes nas plataformas de música.





Publicidade

Gal chegou à gravadora em 1984 e, no mesmo ano, lançou Profana. Imediatamente, emplacou dois megassucessos nacionais: “Nada Mais (Lately)” e “Chuva de Prata”. O álbum também trazia canções sofisticadas escritas especialmente para Gal por nomes como Djavan e Caetano Veloso. Profana já estava disponível em formato digital e merece ser ouvido novamente agora, considerando todo o contexto.





Publicidade

BEM BOM (1985)





Publicidade

Sucessor de Profana, Bem Bom deu continuidade à escalada de Gal nas paradas de sucesso. Este álbum, agora em todas as plataformas de música, foi um estouro de vendas, sustentado sobretudo por dois duetos que se tornariam clássicos.





O primeiro trazia Gal e Caetano Veloso dividindo os vocais em “Sorte”, canção inédita de Celso Fonseca e Ronaldo Bastos. A química entre os dois intérpretes foi tamanha que muita gente ainda acredita que “Sorte” seja uma composição do próprio Caetano. Mas o grande hit do álbum – e o maior de toda a carreira de Gal Costa – é “Um Dia de Domingo”, balada escrita pela dupla de hitmakers Michael Sullivan e Paulo Massadas. Dividida com Tim Maia, a música extrapolou fronteiras e levou Gal à Europa e à América Latina, fortalecendo sua carreira internacional.

Publicidade





Diretor do antológico espetáculo Fa-tal – Gal a Todo Vapor (1971), Waly Salomão voltou para perto da cantora em 1985 e assinou a direção artística de "Bem Bom", ao lado do produtor Miguel Plopschi. O olhar antenado de Waly trouxe para o álbum alguns dos artistas mais relevantes da cena musical de então, como Arrigo Barnabé (que assina a faixa-título com Eduardo Gudin e Carlos Rennó) e a dupla Marina Lima e Antonio Cicero (autores de “Acende o Crepúsculo”, inspirada na boate mais descolada do Rio de Janeiro naquele período, a Crepúsculo de Cubatão).

Publicidade





Nomes constantes na discografia de Gal, Djavan comparece aqui com a inédita “Romance”, e Gonzaguinha, com “Muito por Demais”.





Foto: Bob Wolfenson/ Divulgação/ Sony Music





LUA DE MEL COMO O DIABO GOSTA (1987)





É o álbum que os fãs de Gal Costa mais pediam que entrasse nas plataformas digitais. Embora nenhuma faixa tenha se tornado tão popular, algumas tiveram relevância no período de lançamento. “Me Faz Bem”, de Milton Nascimento e Fernando Brant, entrou na trilha sonora da novela Fera Radical, como tema da personagem de Carla Camurati. “Viver e Reviver”, versão em português escrita por Fausto Nilo para “Here, There and Everywhere”, dos Beatles, também teve bom desempenho nas rádios e toca até hoje.





Mas o maior hit do álbum é a faixa-título, regravação de um sucesso de Lulu Santos lançado pelo autor três anos antes. Lulu, aliás, é o compositor mais presente no disco. Também são dele “Creio” e a faixa de abertura, “Arara” – escrita para a apresentadora Xuxa Meneghel, mas lançada por Gal. Entre as inéditas enviadas por amigos próximos, destacam-se “O Vento”, de Djavan e Ronaldo Bastos, e “Tenda”, de Caetano Veloso. Joyce Moreno, até então nunca gravada por Gal, entregou a belíssima “Todos os Instrumentos”.





GAL (1992)





Entre Lua de Mel Como o Diabo Gosta e Gal (1992), outro título que chega agora às plataformas digitais, Gal lançou "Plural" (1991), de novo sob a direção de Waly Salomão. É importante apontar essa relação, pois muito do repertório de Gal já estava presente no roteiro do show "Plural." O espetáculo era dividido em três momentos: um com repertório mais habitual da cantora, outro de voz e violão em que ela interpretava clássicos da música brasileira, e um terceiro em que dava voz aos compositores do samba-reggae, florescente no início da década.





Embora não tenha sido dirigido por Waly, o álbum "Gal" aposta nessas duas últimas vertentes. O grupo de percussão Raízes do Pelô, que acompanhara Gal na turnê anterior, compareceu também em estúdio com “Revolta Olodum”. Os Filhos de Gandhi fizeram a base rítmica de “É d’Oxum”, de Gerônimo. Figura importante no Gantois, o mais conhecido terreiro de candomblé da Bahia, a percussionista Monica Millet fez os arranjos para “Saudação aos Povos Africanos”, de Mãe Menininha do Gantois. Do outro lado, o violonista Marco Pereira acompanhava Gal, solo ou com banda, em faixas “da antiga”, como “Cordas de Aço” (Cartola), “Feitio de Oração” (Vadico e Noel Rosa), “Coisas Nossas” (Noel Rosa) e “Rumba de Jacarepaguá” (Haroldo Barbosa). Há ainda um clássico de Cole Porter, “The Laziest Gal in Town” (traduzido livremente como “A garota mais preguiçosa da cidade”). Também do show Plural, veio para o álbum de estúdio uma versão apoteótica de “Tropicália”, de Caetano Veloso, em arranjo de Cristóvão Bastos.





As comemorações continuam em 17 de outubro, Dia da MPB e data do último capítulo de Vale Tudo. Nessa ocasião, a Sony Music lança a versão remixada de “Brasil”, tema de abertura da novela.





Gal na capa de "Estratosférica", disco de 2015 está em prê venda de edição de luxe no site Noize Record Club - Foto: Divulgação Sony Music









ESTRATOSFÉRICA (2015)





Mas as comemorações dos 80 anos de Gal Costa não se restringem às plataformas de música. Completando 10 anos, o álbum "Estratosférica" ganha uma edição deluxe, graças uma parceria da Sony Music com o Noize Record Club. Além das canções já presentes na primeira edição em LP, a nova prensagem – desta vez, em vinil duplo – inclui mais três faixas: “Vou Buscar Você pra Mim”, de Guilherme Arantes, “Muita Sorte”, de Lincoln Olivetti e Rogê, e “Átimo de Som”, de Zé Miguel Wisnik e Arnaldo Antunes.

Idealizado por Marcus Preto e produzido por Kassin e Moreno Veloso, "Estratosférica" fez o cruzamento de diferentes gerações de compositores, trazendo, por exemplo, as primeiras parcerias entre Milton Nascimento e Criolo (“Dez Anjos”) e entre Caetano e o filho Zeca Veloso (“Você me Deu”). Há também canções escritas especialmente para Gal por nomes como Marisa Monte, Marcelo Camelo, Tom Zé, Céu, João Donato e Mallu Magalhães – autora do grande hit do álbum, “Quando Você Olha pra Ela”.





A pré-venda da edição deluxe de Estratosférica também está no site do Noize Record Club e foi aberta ao pública no dia 26, data de aniversário da cantora.





Confira nas plataformas digitais:

Gal (1992):

https://open.spotify.com/intl-pt/album/6LoiVqHvvX5AZVrSLiFCjh?si=9vL_1DbPQRmzMFcRAJvKpg&nd=1&dlsi=ef402ccbf138435a



Lua de Mel Como o Diabo Gosta (1987):





https://open.spotify.com/intl-pt/album/4iv0DKpYWraG5s8O81YuZg?si=S0foXpCuT4yfQPNrI43Ifg+*+Com+assessoria.&nd=1&dlsi=472f46a77dfe4d34













