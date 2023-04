Larissa é eliminada no último Paredão do BBB 23 com 49,98% dos votos

Com 49,98% dos votos, Larissa foi a décima oitava eliminada do BBB 23 (Globo). A personal disputava a permanência no programa com Aline Wirley e Bruna Griphao.



O apresentador Tadeu Schmidt anunciou no discurso:





"Chegou a hora. Quando eu terminar, teremos as finalistas do BBB 23. Temos uma situação muito interessante: nunca houve um TOP 4 feminino, com uma conexão fortíssima. Agora só tem Deserto. O que levaria uma de vocês a ser eliminada. A pergunta agora é: quem é mais forte nesse grupo?"





"Seria pelas vitórias? Bruna, a que ganhou mais Prova do Líder? Aline, a rainha da coragem? Ou seria pelos pontos fracos? Bruna, você sabe que, mesmo numa treta, há limites. Ainda bem que você sabe que você passou no ponto. Aline, você foi apontada algumas vezes como planta. Será que não havia um meio-termo?"





"Larissa, você não falou isso, mas passou perto. Será que o fato de ter voltado em uma repescagem me faz mais fraca? O que é mais forte eliminar alguém no dia de hoje? (...)





Vou falar logo: Aline, você está na final. Eu fiz questão de deixar a última revelação entre as grandes amigas, Larissa e Bruna. A Bruna defende a Larissa com todas as forças, a Larissa é a pessoa que não se intimida, chama atenção da Bruna mesmo...entraram juntas, viraram irmãs (...) Mas agora elas vão se separar."





Tadeu anuncia que Larissa é eliminada com 49,98% dos votos.