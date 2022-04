Líder do Jota Quest, Rogério Flausino completa 50 anos

Nesta segunda-feira (25), o vocalista Rogério Flausino completa 50 anos. Já são mais de 20 anos na estrada com a banda Jota Quest, gravando diversos sucessos ao lado dos outros integrantes do grupo. E para comemorar esta data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) aproveitou para produzir um levantamento com as músicas mais tocadas e gravadas de autoria do cantor.

Flausino tem 153 músicas e 591 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. Entre elas, o destaque ficou com a música “Só hoje”, parceria com Pj, Fernanda Mello, Marcos Túlio Lara, Paulinho Fonseca e Marcio Buzelin. Essa foi a canção mais gravada por outros intérpretes e mais tocada nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública.

O artista é natural de Alfenas, em Minas Gerais, e nasceu no dia 25 de abril de 1972. Nos últimos cinco anos, mais de 70% dos seus rendimentos em direitos autorais de execução pública musical foram referentes aos segmentos de Rádio, Shows e TVs.





Ranking das músicas de autoria de Rogério Flausino mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Casas de Festas e Diversão, Música ao Vivo, Festa Junina, Sonorização Ambiental, Show, Carnaval)

1 - Só hoje - Pj / Fernanda Mello / Rogério Flausino / Marcos Túlio Lara / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin

2 - Pra quando você se lembrar de mim - Pj / Sideral / Rogério Flausino / Marcos Túlio Lara / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin

3 - Fácil - Pj / Sideral / Rogério Flausino / Marcos Túlio Lara / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin

4 - Mandou bem - Gigi Cerqueira / Pj / Barnes Jerry / Rogério Flausino / Nile Rodgers / Marcos Tulio Lara / Fabio O'brian / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin

5 - Dias melhores - Pj / Rogério Flausino / Marcos Túlio Lara / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin

6 - Morrer de amor - Pj / Rogério Flausino / Alexandre Carlo / Marcos Tulio Lara / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin

7 - Amor maior - Pj / Rogério Flausino / Marcos Túlio Lara / Marcio Buzelin / Paulinho Fonseca

8 - Você precisa de alguém - Pj / Falcão / Rogério Flausino / Marcos Túlio Lara / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin

9 - Dentro de um abraço - Pj / Martha Medeiros / Barnes Jerry / Rogerio Flausino / Marcos Tulio Lara / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin

10 - Blecaute - Pj / Sideral / Barnes Jerry / Nile Rodgers / Rogerio Flausino / Marcos Túlio Lara / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin

Ranking das músicas de autoria de Rogério Flausino mais gravadas por outros intérpretes

1 - Só hoje - Pj / Fernanda Mello / Rogério Flausino / Marcos Túlio Lara / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin

2 - Dias melhores - Pj / Rogério Flausino / Marcos Túlio Lara / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin

Fácil - Pj / Sideral / Rogério Flausino / Marcos Túlio Lara / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin

3 - De volta ao planeta - Pj / Rogério Flausino / Marcos Tulio Lara / Marcio Buzelin / Paulinho Fonseca

Na moral - Pj / Sideral / Play / Rogério Flausino / Marcos Túlio Lara / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin

Mais uma vez - Pj / Fernanda Mello / Rogério Flausino / Marcos Tulio Lara / Marcio Buzelin / Paulinho Fonseca

4 - Encontrar alguém - Pj / Rogério Flausino / Marcos Túlio Lara / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin

Mandou bem - Gigi Cerqueira / Pj / Barnes Jerry / Rogério Flausino / Nile Rodgers / Marcos Tulio Lara / Fabio O'brian / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin

5 - Amor maior - Pj / Rogério Flausino / Marcos Túlio Lara / Marcio Buzelin / Paulinho Fonseca

6 - O vento - Pj / Rogério Flausino / Marcos Tulio Lara / Marcio Buzelin / Paulinho Fonseca

7 - Vem andar comigo - Pj / Rogério Flausino / Marcos Tulio Lara / Marcio Buzelin / Paulinho Fonseca

Waiting for you - Pj / Barnes Jerry / Rogério Flausino / Marcos Túlio Lara / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin / Quiana O Space

8 - Sempre assim - Pj / Rogério Flausino / Marcos Túlio Lara / Marcio Buzelin / Paulinho Fonseca

O que eu também não entendo - Pj / Fernanda Mello / Rogério Flausino / Marcos Túlio Lara / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin

Já foi - Pj / Sideral / Rogério Flausino / Marcos Túlio Lara / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin

9 - Blecaute - Pj / Raymond James Calhoun / Sideral / Barnes Jerry / Nile Rodgers / Rogério Flausino / Marcos Túlio Lara / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin

10 - Palavras de um futuro bom - Pj / Rogério Flausino / Natalia Rodrigues / Marcos Tulio Lara / Marcio Buzelin / Paulinho Fonseca





Dentro de um abraço - Pj / Martha Medeiros / Barnes Jerry / Rogerio Flausino / Marcos Tulio Lara / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin