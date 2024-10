Lisa Marie Presley relata morte de Elvis e casamento com Michael Jackson em livro

Para quem acompanhou a curta e complicada vida de Lisa Marie Presley, filha de Elvis e Priscilla, fica a impressão de que ela nunca superou a morte do pai. Em seu novo livro, "From Here to the Great Unknown", terminado por sua filha Riley Keough após a morte da mãe em janeiro do ano passado, Presley entra em detalhes sobre as dificuldades de superar as tragédias de sua vida, que vão da morte de Elvis ao suicídio de seu filho Ben Keough.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O livro foi transcrito a partir de gravações de Lisa Marie falando sobre sua vida francamente. A previsão de lançamento no Brasil é em fevereiro de 2025, pela Editora Rocco. Nos Estados Unidos, ele foi publicado no dia 8 de outubro.





Apesar do amor pela música, a carreira da cantora fica, em sua maioria, de fora do livro, focado em sua vida pessoal. Grandes períodos de sua vida, como seus casamentos com Nicolas Cage e Michael Lockwood, também não são amplamente discutidos por Lisa Marie.





Publicidade

Veja quais foram as maiores revelações de "From Here to the Great Unknown":