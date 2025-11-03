Lô Borges, um os fundadores do movimento Clube da Esquina, morre aos 73 anos

Lô Borges, Salomão Borges Filho, um dos maiores nomes da MPB e integrante do famoso Clube da Esquina, morreu na noite deste domingo (2), às 20h50, aos 73 anos.





A causa foi falência múltipla de órgãos, segundo boletim divulgado pelo Hospital Unimed, em Belo Horizonte, onde ele estava internado desde o dia 17 de outubro devido a uma intoxicação medicamentosa.

Lô Borges foi um dos fundadores, ao lado do cantor e compositor Milton Nascimento, do movimento Clube da Esquina, que revolucionou a música nacional a partir dos anos 1970 e 1980.





O movimento, batizado em referência a um disco homônimo de 1972, fundia influências do rock, do jazz e da música psicodélica com a tradição da MPB e das mineiras, criando uma sonoridade atemporal e complexa.

Algumas canções de autoria de Lô Borges são O Trem Azul, Um girassol da cor do seu cabelo, Tudo Que Você Podia Ser e Nada Será Como Antes, em parceria com Milton Nascimento.





Ele teve músicas gravadas por Tom Jobim, Elis Regina, Milton Nascimento, Flávio Venturini, Beto Guedes, 14 Bis, Skank, Nando Reis, entre outros.

Lô Borges mantinha sua carreira em atividade e lançou vários trabalhos com músicas inéditas nos últimos anos. O disco mais recente é Tobogã, de 2024.





Homenagem de Bituca

O perfil de Milton Nascimento nas redes sociais homenageou o amigo Lô Borges nesta segunda-feira (03). Parceiros desde a juventude, juntos criaram um trabalho marcante para a MPB, o Clube da Esquina. Lô Borges morreu na noite deste domingo, aos 73 anos, em Belo Horizonte.

"Lô Borges foi – e sempre será – uma das pessoas mais importantes da vida e obra de Milton Nascimento. Foram décadas e mais décadas de uma amizade e cumplicidade lindas, que resultaram em um dos álbuns mais reconhecidos da música no mundo: o Clube da Esquina", diz a mensagem.

'Lô nos deixará um vazio e uma saudade enormes, e o Brasil perde um de seus artistas mais geniais, inventivos e únicos. Desejamos muito amor e força à família Borges, a qual acolheu Bituca em sua chegada a Belo Horizonte”, completa os dizeres no perfil de Bituca no Instagram.

Milton tinha 20 anos quando conheceu Lô, que tinha apenas 10. Eles moravam no mesmo prédio, em Belo Horizonte. Alguns anos depois, em 1972, quando Milton já era um cantor e compositor conhecido, desenvolveram a parceria que viria a ser conhecida como Clube da Esquina. O disco – que também conta com a participação de Beto Guedes, Fernando Brant, Ronaldo Bastos, Flávio Venturini, Toninho Horta, Wagner Tiso e Novelli – de mesmo nome foi lançado e se tornou um dos grandes marcos da MPB. Com influências diversas que vão de Beatles, passando por música mineira e samba, o álbum tem clássicos como Tudo o Que Você Podia Ser, O Trem Azul, Cravo e Canela, entre outras.



