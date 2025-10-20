Pesquisar

Entre páginas e histórias

Semana do Livro e da Biblioteca tem programação especial em Londrina

Redação Bonde com N.Com
20 out 2025 às 16:24

Divulgação
O Sistema de Bibliotecas Públicas do Município de Londrina, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura (SMC), realiza, desta quinta-feira (23) até o dia 30 de outubro, a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca.


Instituída em âmbito nacional pelo Decreto nº 84.631, de 9 de abril de 1980, a data tem como objetivo promover o livro, a leitura, a literatura e a democratização do acesso à informação em todo o país. Em Londrina, a celebração contará com uma ampla programação distribuída pelas bibliotecas municipais que integram o Sistema, com atividades gratuitas e abertas ao público, sem necessidade de inscrição (confira abaixo).

Os eventos incluem contações de histórias, rodas de conversa sobre literatura e poesia, oficinas, exposições e lançamentos de livros.


De acordo com a diretora de Bibliotecas da SMC, Leda Maria Araújo, a iniciativa reforça o compromisso das bibliotecas públicas em aproximar a comunidade dos livros e das práticas de leitura.

“A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca é um movimento de âmbito nacional que busca fomentar o acesso à leitura e às atividades culturais. Em Londrina, todas as nossas bibliotecas participam, promovendo ações abertas à comunidade. É um convite para que as pessoas ocupem e vivenciem esses espaços de saber e convivência”, destacou.



Foto: Emerson Dias/NCom

Abertura oficial

A abertura da Semana será realizada na quinta-feira (23), às 8h30, na Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza (Avenida Rio de Janeiro, 413), com a presença de autoridades e convidados. O evento marca também o início do Encontro do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, que reunirá, durante dois dias, bibliotecários, gestores culturais e representantes de diversas cidades do Paraná.


Nos dias 23 e 24 de outubro, o encontro contará com palestras, debates e trocas de experiências com profissionais da Biblioteca Pública do Paraná e de outras instituições, fortalecendo a integração entre as redes municipais e estaduais de bibliotecas.

Confira a programação completa:

Clube de Leitura Amigos de Palavra – Roda de conversa


Local: Biblioteca Pública Municipal de Londrina

23 de outubro | Das 9h às 12h e das 14h às 17h


Roda de conversa com o grupo Corre Cultura

Local: Biblioteca Pública Municipal de Londrina

23 de outubro | 15h30


Feira de Livros – Colégio Mãe de Deus


Pátio coberto do Colégio Mãe de Deus


De 23 a 25 de outubro


Dias 23 e 24 restrita ao público interno; dia 25 aberta ao público geral.


Café com Quê? – “Visões sobre a Colônia Cecília: a presença anarquista no Paraná”, com Rodrigo Rosa da Silva


Sesc Londrina Cadeião


23 de outubro | Das 19h às 21h | Classificação: 14 anos


Exposição “A História do Livro” e Varal de Poesias


Corredor da Biblioteca do Colégio Mãe de Deus


De 23 a 29 de outubro


Campanha “Leia, Doe e Troque”


Biblioteca do Colégio Mãe de Deus


De 23 a 29 de outubro

 

Escambo de Livros – Londrix


Biblioteca Pública Municipal de Londrina


De 23 a 29 de outubro

 

Exposição de Kirigami


Biblioteca Pública Municipal de Londrina


De 23 a 29 de outubro

 

Sarau Literário – 8ª Edição: Parlendas e Rimas


Colégio Anglo Londrinense


24 de outubro | Público interno

 

Lançamento do livro “O Preço da Vida”, de João Carlos Orquiza


Biblioteca Pública Municipal de Londrina


25 de outubro | Das 14h às 17h

 

Exposição de Artes “Confissões de Amor” e Sarau, do artista Samuel Luiz Paccelle


Biblioteca Pública Municipal de Londrina

25 de outubro | 14h30



leitura Biblioteca Municipal Londrina literatura na biblioteca livros Literatura
