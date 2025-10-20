Semana do Livro e da Biblioteca tem programação especial em Londrina

“A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca é um movimento de âmbito nacional que busca fomentar o acesso à leitura e às atividades culturais. Em Londrina, todas as nossas bibliotecas participam, promovendo ações abertas à comunidade. É um convite para que as pessoas ocupem e vivenciem esses espaços de saber e convivência”, destacou.

De acordo com a diretora de Bibliotecas da SMC, Leda Maria Araújo, a iniciativa reforça o compromisso das bibliotecas públicas em aproximar a comunidade dos livros e das práticas de leitura.

Os eventos incluem contações de histórias, rodas de conversa sobre literatura e poesia, oficinas, exposições e lançamentos de livros.

Instituída em âmbito nacional pelo Decreto nº 84.631, de 9 de abril de 1980, a data tem como objetivo promover o livro, a leitura, a literatura e a democratização do acesso à informação em todo o país. Em Londrina, a celebração contará com uma ampla programação distribuída pelas bibliotecas municipais que integram o Sistema, com atividades gratuitas e abertas ao público, sem necessidade de inscrição (confira abaixo).

O Sistema de Bibliotecas Públicas do Município de Londrina, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura (SMC), realiza, desta quinta-feira (23) até o dia 30 de outubro, a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca.

A abertura da Semana será realizada na quinta-feira (23), às 8h30, na Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza (Avenida Rio de Janeiro, 413), com a presença de autoridades e convidados. O evento marca também o início do Encontro do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, que reunirá, durante dois dias, bibliotecários, gestores culturais e representantes de diversas cidades do Paraná.





Nos dias 23 e 24 de outubro, o encontro contará com palestras, debates e trocas de experiências com profissionais da Biblioteca Pública do Paraná e de outras instituições, fortalecendo a integração entre as redes municipais e estaduais de bibliotecas.





Clube de Leitura Amigos de Palavra – Roda de conversa



