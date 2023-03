Londrina Criativa retoma programação neste fim de semana em shopping na Zona Norte

Os expositores da feira itinerante Londrina Criativa estão de volta ao Londrina Norte Shopping, no próximo fim de semana. Desta vez, eles estarão em um dos corredores do empreendimento, no sábado (18), das 10h às 22h, e no domingo (19), das 14h às 20h.





Diversos tipos de produtos serão comercializados ao longo dos dois dias, incrementando a oferta e potencializando a diversificação dos itens.

“Nosso público já está acostumado a estarmos em um ambiente confortável, climatizado e seguro”, afirma Margareth Watanabe, organizadora da feira.





De acordo com ela, esse é um dos itens que diferencia a Londrina Criativa de outras tantas feiras realizadas na cidade.

“Nós reunimos artesãos e expositores, todos pequenos empreendedores da economia criativa, que gostam de estar conosco pelo acesso que têm a locais tão bem localizados, estruturados e de visibilidade do público”, observa Margareth.





Aliás, em janeiro a feira Londrina Criativa completou um ano e se firmou como um evento dentro do calendário da cidade, no que diz respeito à agenda da economia criativa.

Nesta edição, estarão expositores que vendem produtos como chocolates com flores comestíveis e macarrons, panos de prato e ecobags, pelúcias geek, bijuterias e acessórios, fitas e laços infantis, origami, vestuário e acessórios para Barbie, papelaria criativa, aromatizadores, óleos essenciais, quick massagem e arte em pirografia.





“A feira é uma excelente opção para garantir um presente ou uma lembrancinha. Além disso, para quem está esperando alguém fazer compras, pode fazê-lo recebendo uma massagem”, sugere a organizadora.

Outros eventos, atividades e ações estão sendo planejadas sob o selo da Londrina Criativa, dentro da programação de Londrina. A feira já foi realizada no Museu Histórico Padre Carlos Weiss, no Sesc, na Expo Japão e no Londrina Matsuri.





Além disso, foi uma das apoiadoras do Hackatur 2022, do Sebrae e já participou da tradicional Quermesse do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova.

A Londrina Criativa tem apoio do Visite Londrina Convention Bureau e da prefeitura de Londrina, por meio do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina).





Para o Londrina Norte Shopping, receber a feira periodicamente é importante não apenas para oferecer ao público uma nova opção de compra, mas, também, para ampliar a possibilidade de trazer novos clientes e famílias.





“A feira movimenta o fim de semana e nos permite chegar a pessoas diferentes, trazendo-as para curtir o fim de semana conosco. Afinal, temos atividades para crianças e um ambiente tranquilo para as famílias”, ressalta Luana Colpo, gerente de marketing do Londrina Norte Shopping.