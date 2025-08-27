Londrina Matsuri será lançado neste domingo com lanternas acesas no Lago Igapó I

No próximo domingo (31), as águas da região do Anfiteatro a Céu Aberto do Lago Igapó I ganharão um brilho especial com o lançamento da 21ª edição do Londrina Matsuri – Festival da Primavera. Pelo segundo ano consecutivo, o evento de lançamento contará com a tradicional cerimônia japonesa “Tooro Nagashi”, marcada para às 18 horas e aberta ao público. A programação também inclui apresentações culturais do Grupo Sansey, organizador do Londrina Matsuri.
O Tooro Nagashi consiste no lançamento de lanternas flutuantes com velas em rios ou lagos. Cada lanterna carrega o nome de uma família, empresa ou de pessoas falecidas, em homenagem aos espíritos dos antepassados. O ritual simboliza purificação, renovação e reflexão sobre a vida e a morte, com a ideia de iluminar o retorno dos espíritos e propagar a paz.
O termo “Tooro” significa “lanterna de papel” e “Nagashi”, “levar-se ao vento”. No Japão, a cerimônia é realizada em agosto, no último dia do período de Finados, que dura três dias. Um dos Tooro Nagashi mais conhecidos ocorre em Nagasaki, onde, além de homenagear os antepassados, a cerimônia lembra as vítimas da Bomba Atômica. No Brasil, as cidades de Registro e Mogi das Cruzes, em São Paulo, são referências na realização desse ritual.
Um pedacinho da cultura oriental
Em Londrina, as lanternas serão ofertadas ao público no valor de R$ 30,00 cada e após a colocação do nome desejado por quem adquiriu, colocadas no lago. Segundo a integrante da comissão organizadora, Aline Kashinoki, a celebração será acompanhada por integrantes da Escola de Canoagem e Remo, que fica no Iate Clube, coordenados pelo professor Gelson Moreira Souza.
O pessoal da escola usará caiaques para monitorar o evento no Lago Igapó I e também apoiará a retirada das lanternas após a cerimônia. De acordo com Aline, todos os procedimentos legais foram seguidos e medidas de cuidado ambiental foram adotadas. Para os organizadores, o lançamento do Londrina Matsuri com a cerimônia Tooro Nagashi mostra um pedacinho da rica cultura oriental e propaga a paz em uma cidade que acolheu milhares de imigrantes japoneses, importantes para o desenvolvimento do município.
A 21ª edição do Londrina Matsuri – Festival da Primavera - será realizada entre os dias 5 e 7 de setembro, no Parque Ney Braga Eventos e também comemora os 130 anos de amizade entre Brasil e Japão.
Serviço:
Lançamento do 21º Londrina Matsuri – Festa da Primavera.
Cerimônia: “Tooro Nagashi”- Lanternas Flutuantes
Local: Anfiteatro a céu aberto do Lago Igapó 1 (próximo à barragem);
Data: 31/Ago – Domingo;
Horário: a partir das 18h / Aberto a participação de todos
Valor das lanternas: R$ 30,00.
