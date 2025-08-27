Londrina Matsuri será lançado neste domingo com lanternas acesas no Lago Igapó I

No próximo domingo (31), as águas da região do Anfiteatro a Céu Aberto do Lago Igapó I ganharão um brilho especial com o lançamento da 21ª edição do Londrina Matsuri – Festival da Primavera. Pelo segundo ano consecutivo, o evento de lançamento contará com a tradicional cerimônia japonesa “Tooro Nagashi”, marcada para às 18 horas e aberta ao público. A programação também inclui apresentações culturais do Grupo Sansey, organizador do Londrina Matsuri.





O Tooro Nagashi consiste no lançamento de lanternas flutuantes com velas em rios ou lagos. Cada lanterna carrega o nome de uma família, empresa ou de pessoas falecidas, em homenagem aos espíritos dos antepassados. O ritual simboliza purificação, renovação e reflexão sobre a vida e a morte, com a ideia de iluminar o retorno dos espíritos e propagar a paz.

O termo “Tooro” significa “lanterna de papel” e “Nagashi”, “levar-se ao vento”. No Japão, a cerimônia é realizada em agosto, no último dia do período de Finados, que dura três dias. Um dos Tooro Nagashi mais conhecidos ocorre em Nagasaki, onde, além de homenagear os antepassados, a cerimônia lembra as vítimas da Bomba Atômica. No Brasil, as cidades de Registro e Mogi das Cruzes, em São Paulo, são referências na realização desse ritual.







