Londrina Matsuri supera expectiva de público e movimenta R$ 6,5 milhões

A 21ª edição do Londrina Matsuri – Festa da Primavera - contou com três dias de evento, no Parque Ney Braga Eventos, superando as expectativas da organização de 27 mil visitantes. Só no sábado (06), passaram pelo espaço do evento, 15.265 mil pessoas, superando o número registrado em 2024, que foi de 11 mil. O público total chegou a 33 mil visitantes.

"Acreditamos que este resultado se deva a diversidade de atrações, a presença de personagens famosos e internacionais como a cantora japonesa Nanase Aikawa, o guitarrista Tetsuro Oda, o masterchef Cesar Yukio, as novidades da 21ª edição e a consolidação desta tradicional festa japonesa", comenta Luiz Shiroma, da comissão organizadora do Londrina Matsuri. A edição 2025 totalizou um movimento econômico de R$ 6,5 milhões de reais. "Já estamos programando a edição de 2026 entre 4 e 7 de setembro, totalizando quatro dias de evento", diz Shiroma.



130 anos de relações diplomáticas

130 anos de relações diplomáticas

Na abertura oficial do evento, que ocorreu no sábado à noite, os 130 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão foram lembrados por todos os participantes. O Cônsul-Geral do Japão em Curitiba, Yasuhiro Mitsui disse que a amizade entre Brasil e Japão é duradora e citou as relações comerciais entre os dois países, comentando que o "Brasil abastece o mundo", uma referência à força da nossa agricultura e pecuária. Parabenizou a todos pelo evento, ao Grupo Sansey, que através dele mantém e divulga a cultura japonesa.

Mity Shiroma, presidente do Grupo Sansey, entidade organizadora do evento, sem fins lucrativos que através dos jovens, preserva os hábitos e costumes japoneses, falou sobre os 21 anos do evento e agradeceu ao londrinense e região que com a participação e apoio contribuem para o fortalecimento do Londrina Matsuri.

Realizado em uma área de 30 mil metros quadrados, em um novo local dentro do Parque Ney Braga Eventos, o que deu um outro visual ao Londrina Matsuri, com distribuição diferenciada dos estandes e estrutura melhor aos restaurantes, o evento foi uma verdadeira vitrine da arte e da cultura oriental, com 173 expositores participantes, muita música, dança, arte, diversão, tecnologia, encontros, gastronomia e negócios.





Diversidades cultural e artística

A programação cultural contou com 180 apresentações. Segundo a coordenadora do Grupo Sansey, Carol Anami, os palcos e espaços do Londrina Matsuri proporcionaram uma imersão cultural e interação com o público e o envolvimento de mais de 1.500 voluntários de entidades e do grupo Sansey. "O evento deste ano, gerou cobertura internacional com uma equipe da TV japonesa NHK, em Londrina", comenta Anami.

Destaque para o show no sábado à noite da cantora internacional japonesa Nanase Aikawa, que levou milhares de pessoas ao evento. A energia se espalhou e de vários locais do LM, muitos acompanharam o show, interagiram, dançando e cantando músicas da artista como "Sweet Emotion"; "Blue Star"; "Watshoy!"; "Break out" e "Yume Miru Shoujo ja Irarenai".

Ela veio com a própria banda e acompanhada do guitarrista Tetsuro Oda, compositor e músico conhecido no mundo oriental. Nanase comemora 30 anos de carreira e com a sua vinda ao Brasil foi nomeada especialmente pelo Governo Japonês Embaixadora da Boa Vontade dos 130 anos do Tratado de Amizade entre Brasil e Japão, comemorado este ano de 2025.

Master chef

O master chef Cesar Yukio movimentou o 5º Nikkei Deai, encontro criado com o objetivo de trazer debates e reflexões para os jovens nikkeis e newkeis (não descendentes, mas adeptos dos valores e da cultura japonesa). Ele bateu papo com participantes do evento, atendeu fãs e autografou seu livro.

A interação na dança tradicional japonesa do Bon Odori, entre público e, este ano, 20 instituições e entidades de Londrina, de cidades do Paraná e do Estado de São Paulo, com a participação de 500 pessoas dançando simultaneamente, faz deste Festival Bon-Odori um dos maiores do país. A coordenação do festival foi de Margarida Misse.



Outras atrações foram os taikos – tambores orientais -, executados na festa por vários grupos, hoje já conhecidos e admirados pelos nikkeis e brasileiros. O Matsuri Dance, dança criada no Paraná e divulgada pelo grupo Sansey, levou muitos aficionados do estilo ao palco Sakura. As oficinas culturais gratuitas integraram o público visitante, de crianças a adultos, com os expositores. E o “Beco dos Artistas, outra novidade de 2025, com produtos de artesãos fez sucesso. O Espaço Games, com jogos interativos, concursos e desafios, envolveu a ala jovem em um mundo próprio e tecnológico.





Expositores satisfeitos

O restaurante Tchin Min, - Comidas Orientais Vegana - participou do evento pela primeira vez e para uma das proprietárias, Shem Yuhsien, “foi uma experiência diferente e fora da rotina diária. O espaço permitiu divulgarmos nossos produtos e marca, mostrar a nossa experiência gastronômica diferenciada para um público mais amplo.”

Guilherme Simões, proprietário do Taiwan Restaurante, tradicional em Londrina, também participou do evento pela primeira vez. “Achei o Londrina Matsuri prestigiado pelo londrinense. O evento foi bem planejado e estruturado no novo espaço e melhorou para os restaurantes. Viemos com o intuito de divulgar um restaurante tradicional como o nosso para um novo público, um público mais jovem que ainda não o conhece.”

Participou também do evento o Dueguste Gastronomia. “Foi uma experiência diferente mas esta era a nossa expectativa. O evento foi bem organizado, o que também nos permitiu ter êxito nesta empreitada e com certeza voltaremos a participar outras vezes, já que fomos surpreendidos positivamente nesta nossa primeira participação”, disse o proprietário, Guto Kanashiro.

Há cinco anos, o Nakamise Produtos Orientais e Importados participa do Londrina Matsuri. João Chen, proprietário, achou o novo espaço onde foi realizado o evento mais amplo e falou sobre o público. “O Londrina Matsuri representa o antigo e o novo. É a cultura tradicional e a atual. Vale a pena participar e trabalhar com estas gerações diferentes, mas que se completam.”





