Londrina pode ter o carnaval cancelado em 2022; entenda

A definição sobre a realização do Carnaval de 2022 em Londrina deve ser anunciada na tarde desta quarta-feira (8). Em entrevista coletiva realizada na terça-feira (7), o prefeito Marcelo Belinati afirmou que o momento é de cautela por conta da pandemia e que iria se reunir com o secretário municipal de Cultura Bernardo Pellegrini para resolver a questão.

“Acho muito prematuro a gente falar muito antes o que vai acontecer. A princípio eu não vejo condições de fazer o Carnaval com milhares de pessoas nas ruas. Não seria o correto. Mas é claro, vamos dizer que a pandemia até lá tenha se solucionado? Então essa análise é sempre feita de forma mais próxima da data. Hoje eu não vejo condições de se realizar um evento como foi em 2019, quando tivemos cerca de 50 mil pessoas no Aterro do Lago Igapó, apesar de Londrina não ter a tradição do Carnaval”, afirmou o Belinati.

Segundo ele, a incerteza se deve em grande parte por conta do surgimento da variante Ômicron, descoberta na África. "Confesso que fiquei muito preocupado pois nós não tínhamos informação se ela era mais grave, apenas que ela era tão transmissível quanto a Delta. Aparentemente ela não tem essa gravidade toda e a vacina pega ela (sic). Mas nós ainda não temos essas informações concretas, então a orientação é de cautela”, disse o prefeito ao enfatizar que definição sobre o Carnaval seria anunciada após uma reunião agendada com representantes da Secretaria Municipal de Cultura.