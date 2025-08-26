Londrina recebe ciclo de audiovisual, que promove palestras e debates ao público

Estão abertas as inscrições para o Ciclo Audiovisual, que promove atividades formativas na área do audiovisual entre os meses de agosto, setembro e outubro. As oficinas são gratuitas e voltadas para diferentes públicos como estudantes, idosos, mulheres, atrizes e atores, participantes das batalhas de rima e demais interessados no audiovisual.





Realizadas pela SMC (Secretaria Municipal de Cultura), as atividades foram propostas como contrapartida dos projetos fomentados pelo Edital de Chamamento Público nº 008/2019 – Produção Audiovisual FSA 2019, resultado de uma parceria institucional entre a SMC e a ANCINE (Agência Nacional do Cinema), por meio do FSA (Fundo Setorial do Audiovisual).

Segundo a diretora de Incentivo à Cultura da SMC, Sonia Dias, a adesão de Londrina ao chamamento público da Ancine foi um marco para a produção audiovisual da cidade, com dezenas de projetos que receberam fomento para produções locais, tanto do Fundo de Audiovisual quanto de recursos do orçamento direto do Município.





“Agora, nesta fase, a realização do Ciclo de Audiovisual organizado pela SMC faz parte das contrapartidas diretas dos projetos que receberam esses investimentos, sendo outro momento importante para retroalimentar a cadeia produtiva e garantir o retorno à comunidade, promovendo a democratização do acesso à cultura e aos meios de produção”, afirmou Dias.

A primeira oficina do Ciclo Audiovisual ocorreu no dia 18 de agosto, com o título “Cada Conto Vale um Ponto”, ministrada por Guilherme Peraro, Gabriel Xavier e Guilherme de Martino. A atividade foi direcionada a alunos de 8 a 11 anos da Escola Municipal Maestro Roberto Pereira Panico. As crianças conheceram as etapas de produção de um jogo eletrônico e vivenciaram, na prática, os desafios da criação de um game. O jogo tem como foco a divulgação da literatura brasileira por meio de contos e poemas. Uma nova sessão, também exclusiva para alunos da escola, será realizada em 8 de setembro.





A partir de 1º de setembro, será realizada a oficina “(Re)Pensar a Memória: Oficina de Mini-Documentários”, com Roberta Takamatsu. Voltada para pessoas idosas, a atividade propõe a construção de mini-filmes documentais a partir da ressignificação de fotos pessoais e do discurso oral, envolvendo frequentadores dos CCI (Centros de Convivência da Pessoa Idosa) das regiões Leste, Oeste e Norte de Londrina. A ação conta com a parceria da SMI (Secretaria Municipal do Idoso).

“Essas oficinas formativas auxiliam, em primeiro lugar, a descentralizar a concentração na região central da cidade, alcançando áreas como a zona oeste, leste e norte. Nesse sentido, acredito que o intuito seja oferecer formação a pessoas que muitas vezes não conseguimos alcançar, além de ampliar o interesse da população pelo audiovisual. Percebo que, em alguns casos, os moradores de Londrina não têm conhecimento da produção audiovisual rica existente na cidade. Assim, as oficinas contribuem para essa expansão”, detalhou Takamatsu.





As inscrições devem ser feitas diretamente em cada Centro de Convivência. No CCI Oeste, as oficinas estão programadas para os dias 1, 8 e 15 de setembro, das 9h às 11h, na Rua Serra Pedra Selada, 111. Já no CCI Leste, as atividades serão realizadas nos dias 3, 10 e 17 de setembro, das 13h30 às 15h30, e o endereço do CCI é Rua Gabriel Matokanovic, 260.

Encerrando esse ciclo, o CCI Norte, localizado na Rua Luiz Brugin, 570, sedia os encontros nos dias 4, 11 e 18 de setembro, das 9h às 11h.





Takamatsu também ministrará a oficina de roteiro “Mulheres: Personagens de Si Mesmas”, destinada a mulheres cis e transgênero, maiores de 18 anos. A partir de vivências e anseios pessoais, as participantes terão acesso a ferramentas básicas para construir um roteiro audiovisual de curta-metragem.

Em três encontros, às terças-feiras, a partir de 2 de setembro, das 14h às 17h, serão abordados temas como construção de personagens femininas potentes, estrutura narrativa e definição de tema para curtas. A oficina terá caráter teórico-prático, sem necessidade de experiência prévia, e será realizada no Auditório da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (Rua Valparaíso). São oferecidas 20 vagas, com inscrições disponíveis por meio de formulário on-line.





Ainda no dia 2 de setembro, às 18h30, será exibido na Sala Londrina do Espaço Villa Rica o filme “Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer”, de David Lynch. Após a sessão, haverá debate sobre a construção da narrativa no cinema de Lynch, com a participação do produtor Guilherme Peraro e da roteirista Roberta Takamatsu, sob mediação do cineasta Rodrigo Grota. O debate será gravado e disponibilizado gratuitamente no canal do YouTube do Espaço Villa Rica. A entrada é gratuita e destinada a maiores de 18 anos.

Segundo Grota, o objetivo dessa exibição é estimular uma reflexão sobre como uma linguagem não realista também pode revelar aspectos da sociedade, estabelecendo uma conexão com a série Miss Califórnia, escrita por ele e desenvolvida pela produtora Kinopus com recursos da Ancine e do FSA.





“Trata-se de uma obra de ficção que dialoga tanto com a linguagem do cinema de ficção científica quanto com o surrealismo, estabelecendo conexões com o cinema de David Lynch. A ideia é que, na discussão, possamos também pensar em roteiros que, embora não abordem a realidade de forma direta, acabam por se aproximar dela de maneira lírica, poética e intuitiva”, complementou o cineasta.

Mais informações sobre as atividades estão disponíveis no perfil do Instagram da Secretaria Municipal de Cultura.





Programação completa do Ciclo Audiovisual:









(Re) Pensar a Memória: Oficina de Mini-Documentários





Datas e horários:





1, 8 e 15/09, das 9h às 11h – CCI Oeste





3, 10 e 17/09, das 13h30 às 15h30 – CCI Leste





4, 11 e 18/09, das 9h às 11h – CCI Norte





Locais: Centros de Convivência da Pessoa Idosa das regiões Norte, Leste e Oeste





Vagas: 24 vagas por oficina/ 8 horas por oficina





Inscrições: CCI Oeste – (43) 3375-0334; CCI Leste – (43) 3375-0307; CCI Norte – (43) 3373-0092









Twin Peaks – Sessão Comentada em Homenagem a David Lynch





Data: 02/09





Horário: das 18h30 às 22h





Local: Espaço Villa Rica, Rua Piauí, 211





Classificação: 18 anos





“Mulheres Personagens de Si Mesmas”





Data: 02, 09 e 16/09





Horário: das 14h às 17h





Local: Auditório da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres – Rua Valparaíso, s/n – Guanabara





Público: Mulheres (cis e trans) acima de 18 anos, residentes em Londrina





Vagas: 20





Inscrições: https://forms.gle/Kkp7mGLeYEHFRLui8





Londrina: Ontem, Hoje e Amanhã!





Roda de Conversa com Wilhan Santin, Elen Luz e equipe do documentário “O Tom da Terra”. Atividade exclusiva para alunos da escola municipal.





Data: 03/09





Horário: das 14h às 16h





Local: Escola Municipal Zumbi dos Palmares





Fórum Online: “ALOHA” – Horror e Comédia Ácida





O fórum, aberto ao público em geral, abordará o caso do filme “Aloha”, produzido pela produtora Union Filmes, com Bruno Gehring, Evandro Scorsin, Natasha Murphy, Anderson Simão, Cristiano Souza e Chris Vin.





Data: 04/10





Horário: das 10h às 12h





Local: Atividade on-line via google meet com inscrições antecipadas.





Vagas: 100





Inscrições: https://bit.ly/inscricao-forumonline









Cada conto vale um ponto





Sessão comentada do Jogo Eletrônico, com Guilherme Peraro, Gabriel Xavier e Guilherme de Martino da produtora Kinopus Audiovisual. Atividade exclusiva para alunos da escola municipal.





Datas: 08/09





Horário: das 8 às 10h





Local: Escola Municipal Maestro Roberto Pereira Panico





Filmes Multiplot e suas características narrativas





Exibição de filmes seguidos de debate com diretor e roteirista Artur Ianckievicz





Inscrições: Formulário on-line





“Nashville” (1975)





Data: 08/09





Horário: das 19h às 22h





Local: Espaço Villa Rica, Rua Piauí, 211.





Classificação: 14 anos













“Traffic” (2000)





Data: 09/09





Horário: das 19h às 22h





Local: Auditório Villanova Artigas – Sede da SMC (Rua Maestro Egydio Camargo do Amaral, 110).





Classificação: 18 anos









“Vamos Nessa!” (1999)





Data: 11/09





Horário: das 19h às 22h





Local: Auditório Villanova Artigas – Sede da SMC (Rua Maestro Egydio Camargo do Amaral, 110).





Classificação: 18 anos









Interpretação para cinema





Oficina de interpretação para cinema com o cineasta Rodrigo Grota





Data: 09 a 12/09





Horário: das 13h30 às 18h30





Local: Sesc Cadeião, Rua Sergipe, 52.





Vagas: 12





Público: 12 alunos (Atrizes e Atores residentes em Londrina, acima de 18 anos)





Inscrições: https://forms.gle/AJTpY32hpFa32VRe9









OFICINA 43: Produção de roteiro para videoclipe





Oficina ministrada por Louisa Savignon, Celina Becker e Alessandra Pajolla, a partir de música do rapper Menor Npr





Data: 13, 20, 27/09 e 04/10 (aos sábados), com carga horária de 20h





Horário: das 14h às 18h30





Local: Praça da Juventude – Avenida Guilherme de Almeida





Público: Jovens de 13 a 19 anos, participantes ou frequentadores das batalhas de rima da Zona Sul e jovens interessados em audiovisual e cultura hip-hop.





Vagas: 15





Inscrições: https://egl.londrina.pr.gov.br/course/view.php?id=7625













