Londrina recebe curso inédito sobre Inteligência Artificial no audiovisual

O uso da
Inteligência Artificial Generativa no setor audiovisual será tema de um curso
em Londrina nos dias 6 e 7 de outubro, no Sebrae-PR (Av. Santos Dumont,
659). As aulas serão conduzidas pelo artista
visual e especialista em realidade virtual Nelson Porto. O curso “IA no Audiovisual” apresentará, na
prática, como integrar ferramentas de IA Generativa em todas as etapas de um
projeto audiovisual. A atividade é promovida pelo Sistema FIEP, Sebrae/PR, PROCOMPI
e Sindicato do Audiovisual do Paraná (SIAPAR).
O público-alvo do
curso são empreendedores, cineastas, roteiristas, editores, produtores,
artistas de VFX e animação, profissionais de marketing e distribuição, além de
estudantes de audiovisual e comunicação. O programa inclui atividades práticas
nas principais etapas da cadeia produtiva:
Pré-produção:
brainstorm, roteiros, sinopses, storyboards, moodboards e pesquisa de estilos.
Produção: personagens e cenários consistentes, keyframes, geração de música, efeitos sonoros e vídeos-conceito. Pós-produção: efeitos especiais, substituição de objetos, upscaling, câmera lenta e versões multilíngues.
Além do encontro
presencial, os inscritos terão um mês de acesso a materiais complementares
exclusivos. “As ferramentas de inteligência artificial vêm evoluindo numa
velocidade surpreendente. Por isso, é preciso mais do que dominar softwares: é
fundamental compreender os princípios por trás da IA para usá-la de forma estratégica,
ampliando produtividade, eficiência e criatividade”, complementa Porto.
Um setor estratégico no Paraná
A indústria audiovisual ocupa posição estratégica no Brasil, movimentando quase R$ 30 bilhões/ano, o que representa 0,5% do PIB e gera mais de 657 mil empregos diretos e indiretos. O Paraná se destaca no cenário nacional: são 722 produtoras registradas na ANCINE, colocando o estado na 5ª posição do país. Entre 2019 e 2023, o setor apresentou 44% de crescimento, o 2º maior do Brasil.
“Esses números demonstram o quanto o Paraná está consolidado como polo de produção. Mas também revelam a urgência da atualização dos profissionais. O audiovisual vive uma metamorfose, e a inteligência artificial é protagonista dessa mudança. Estar preparado é essencial para garantir competitividade”, afirma a diretora e produtora Jussara Locatelli, presidente do SIAPAR.
Serviço:
Curso de IA no Audiovisual
Londrina: 06 e 07 de Outubro
Horário: 9h às 18h
Local: Sebrae - Av. Santos Dumont, 659 - Boa Vista
Com 1 mês de acesso a materiais complementares online
Inscrições: ianoaudiovisual.com.br
Vagas limitadas.
