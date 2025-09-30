Pesquisar

ATIVIDADE FORMATIVA

Londrina recebe curso inédito sobre Inteligência Artificial no audiovisual

Redação Bonde com assessoria de imprensa
30 set 2025 às 10:18

Foto: Divulgação
O uso da Inteligência Artificial Generativa no setor audiovisual será tema de um curso em Londrina nos dias 6 e 7 de outubro, no Sebrae-PR (Av. Santos Dumont, 659).  As aulas serão conduzidas pelo artista visual e especialista em realidade virtual Nelson Porto.  O curso “IA no Audiovisual” apresentará, na prática, como integrar ferramentas de IA Generativa em todas as etapas de um projeto audiovisual. A atividade é promovida pelo Sistema FIEP, Sebrae/PR, PROCOMPI e Sindicato do Audiovisual do Paraná (SIAPAR).


O público-alvo do curso são empreendedores, cineastas, roteiristas, editores, produtores, artistas de VFX e animação, profissionais de marketing e distribuição, além de estudantes de audiovisual e comunicação. O programa inclui atividades práticas nas principais etapas da cadeia produtiva:

Pré-produção: brainstorm, roteiros, sinopses, storyboards, moodboards e pesquisa de estilos.

Produção: personagens e cenários consistentes, keyframes, geração de música, efeitos sonoros e vídeos-conceito. Pós-produção: efeitos especiais, substituição de objetos, upscaling, câmera lenta e versões multilíngues.

Além do encontro presencial, os inscritos terão um mês de acesso a materiais complementares exclusivos. “As ferramentas de inteligência artificial vêm evoluindo numa velocidade surpreendente. Por isso, é preciso mais do que dominar softwares: é fundamental compreender os princípios por trás da IA para usá-la de forma estratégica, ampliando produtividade, eficiência e criatividade”, complementa Porto.

Foto: Divulgação


Um setor estratégico no Paraná

A indústria audiovisual ocupa posição estratégica no Brasil, movimentando quase R$ 30 bilhões/ano, o que representa 0,5% do PIB e gera mais de 657 mil empregos diretos e indiretos. O Paraná se destaca no cenário nacional: são 722 produtoras registradas na ANCINE, colocando o estado na 5ª posição do país. Entre 2019 e 2023, o setor apresentou 44% de crescimento, o 2º maior do Brasil.

“Esses números demonstram o quanto o Paraná está consolidado como polo de produção. Mas também revelam a urgência da atualização dos profissionais. O audiovisual vive uma metamorfose, e a inteligência artificial é protagonista dessa mudança. Estar preparado é essencial para garantir competitividade”, afirma a diretora e produtora Jussara Locatelli, presidente do SIAPAR.


Serviço:                                                                                                                                        

Curso de IA no Audiovisual       

Londrina: 06 e 07 de Outubro

Horário: 9h às 18h

Local: Sebrae - Av. Santos Dumont, 659 - Boa Vista

Com 1 mês de acesso a materiais complementares online

Inscrições: ianoaudiovisual.com.br 

Vagas limitadas.


