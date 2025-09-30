Londrina recebe curso inédito sobre Inteligência Artificial no audiovisual

O uso da Inteligência Artificial Generativa no setor audiovisual será tema de um curso em Londrina nos dias 6 e 7 de outubro, no Sebrae-PR (Av. Santos Dumont, 659). As aulas serão conduzidas pelo artista visual e especialista em realidade virtual Nelson Porto. O curso “IA no Audiovisual” apresentará, na prática, como integrar ferramentas de IA Generativa em todas as etapas de um projeto audiovisual. A atividade é promovida pelo Sistema FIEP, Sebrae/PR, PROCOMPI e Sindicato do Audiovisual do Paraná (SIAPAR).





O público-alvo do curso são empreendedores, cineastas, roteiristas, editores, produtores, artistas de VFX e animação, profissionais de marketing e distribuição, além de estudantes de audiovisual e comunicação. O programa inclui atividades práticas nas principais etapas da cadeia produtiva:

Pré-produção: brainstorm, roteiros, sinopses, storyboards, moodboards e pesquisa de estilos.

Produção: personagens e cenários consistentes, keyframes, geração de música, efeitos sonoros e vídeos-conceito. Pós-produção: efeitos especiais, substituição de objetos, upscaling, câmera lenta e versões multilíngues.

Além do encontro presencial, os inscritos terão um mês de acesso a materiais complementares exclusivos. “As ferramentas de inteligência artificial vêm evoluindo numa velocidade surpreendente. Por isso, é preciso mais do que dominar softwares: é fundamental compreender os princípios por trás da IA para usá-la de forma estratégica, ampliando produtividade, eficiência e criatividade”, complementa Porto.

