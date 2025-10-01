Pesquisar

PALCO GIRATÓRIO

Londrina recebe espetáculo 'Divagar e Sempre' da Cia Las Cabaças

Redação Bonde com assessoria de imprensa
01 out 2025 às 16:24

Divulgação
O Sesc Londrina Cadeião será palco do espetáculo 'Divagar e Sempre' nesta sexta-feira (3) às 19h30, com entradas gratuitas. A montagem da Cia. Las Cabaças, de Santarém (PA),  é dedicada a todos que vivem nas beiras do rios amazônicos e retrata a rotina de duas amigas que vive no meio da floresta. Juntas elas seguem o rumo ao desconhecido.


No meio da floresta, Bifi e Quinan procuram chegar a um lugar utópico e desconhecido, que vai se construindo à medida que caminham. O dia a dia das palhaças na canoa e nas terras por onde pisam, o encontro com a onça pintada, a singela alegria de um peixe pescado, os sons, a solidão, o medo, revelam ao espectador o imaginário misterioso desse lugar e dessas figuras. O espetáculo reflete a amizade da dupla, em que uma quer chegar “Lá” e a outra quer ficar “Aqui” mas sempre seguindo juntas rumo ao desconhecido.

Sobre a Cia. Las Cabaças


Juliana Balsalobre e Marina Quinan são atrizes, arte-educadoras e palhaças. Desde que se formaram, em 1995, no Teatro Escola Célia Helena, buscaram no Teatro de Rua o ponto de partida para as escolhas artísticas. Fundam a dupla Las Cabaças em 2006 quando realizam seu primeiro projeto itinerante chamado Brasil na Cabaça: uma viagem de estudo e pesquisa prática pela região Norte e Nordeste do Brasil para encontro com palhaços e público de outras regiões, estudando números tradicionais, histórias, diferenças e semelhanças nas formas de atuação dos fazedores de palhaçadas, bem como a convivência com novas situações socioculturais. Em 2020 inauguram o galpão-sede da dupla com objetivo de fomentar as artes na região, formar plateia, fazer intercâmbio entre trabalhadores da cultura dos diversos estados brasileiros e valorizar os saberes tradicionais dos povos da floresta e do artista nortista.

Ficha Técnica

Criação e Concepção: Las Cabaças

Elenco: Juliana Balsalobre (palhaça Bifi) e Marina Quinan (palhaça Quinan)

Roteiro: Luciana Viacava, Juliana Balsalobre e Marina Quinan

Direção: Luciana Viacava

Produção: Las Cabaças

Gênero: Palhaçaria Feminina / Circo

Classificação Etária: a partir de 2 anos

Duração: 52 minutos


Serviço

Data: 03/10 - sexta-feira

Horário: 19h30 às 20h22

Local: Sesc Londrina Cadeião (Rua Sergipe, 52)




Por Redação Bonde com assessoria de imprensa.

Londrina Cadeião Sesc teatro apresentação evento gratuito humor entretenimento Palco giratório
