NESTE SÁBADO

Londrina recebe Caravana "Pactos pela Cultura" com orientações sobre Lei Aldir Blanc

Redação Bonde com assessoria de imprensa
22 ago 2025 às 19:02

Foto: Divulgação
Londrina recebe nesse sábado (23), a caravana “Pactos pela Cultura”, com palestras e oficinas sobre a Política Nacional Aldir Blanc – PNAB.


O evento vai tratar dos recursos previstos, a forma de sua distribuição e a possibilidade de realizar projetos participando de editais que serão abertos pelo estado e pelos municípios.


A Política Nacional Aldir Blanc – PNAB é o maior investimento da história em política cultural no Brasil, com mais de R$ 15 bilhões para financiar a arte e a cultura. A caravana “Pactos pela Cultura” é uma iniciativa do Comitê de Cultura do Paraná, que tem o patrocínio do Ministério da Cultura - MinC - com o propósito de aproximar os gestores públicos e a sociedade civil no planejamento e execução da PNAB. Ela vai percorrer os 22 municípios que compõem a Amepar durante os meses de agosto e setembro.

Em Londrina o evento acontecerá a partir das 13h deste sábado (23), no Auditório Vilanova Artigas, da Secretaria Municipal de Cultura, incluindo palestras e oficinas.

Programação:



entretenimento Arte Cultura Incentivo Lei de Incentivo à Cultura
