Londrina receberá 1ª Feira Mística neste sábado

Um bate-papo sobre o mundo astral e a possibilidade de versões mais curtas das diferentes leituras astrológicas. É o que o público poderá encontrar com o astrólogo João Gabriel Imai, conhecido como João Astral, um dos participantes da primeira edição da Feira Mística de Londrina, no sábado (13), das 11h às 21h, no Londrina Norte Shopping. O evento transformará o local num verdadeiro espaço de autoconhecimento, cultura e arte com expositores, terapeutas, oraculistas, palestrantes e artistas. A entrada é gratuita e aberta.
“A astrologia é uma ferramenta que permite analisar os astros e suas posições, podendo entender melhor nossas individualidades, relações, momento atual e até propósito de vida”, explica João. De acordo com ele, existem diferentes tipos de leitura astrológicas. “O Mapa Astral é o mais popular, que é a posição dos planetas no dia e hora de nascimento, o qual compõe as influências e tendências da pessoa em diversas áreas da vida, vocações, desafios, realizações pessoais, profissionais e relacionais”, exemplifica.
Entretanto, existem outras possibilidades. “É possível também fazer a compatibilidade astral de duas ou mais pessoas, muito popular para casais, amigos e familiares, chamada de Sinastria", diz. O público poderá também ter versões mais curtas das diferentes leituras.
Expositores confirmados
Entre as marcas e profissionais confirmados estão Fernanda Paiva (FNA), Paulo Minholi (encadernação artesanal), Luiz Henrique (Cervo Mágico), Aline da Rocha (Ceramystic), Poliana (Aura Velas), Tania (Saboaria Sagrada), Lucas (Empório das Almas), Tiago Sene (Aroma Herbarium), Wendy (Tattoo Consciente), Sara Diaz (Mágica Artes), Mayara (Maya Artigos Místicos), Paola Cristina Pestana (Conga da Tia Maria Mineira) e Val (Amazonita). O público poderá receber orientações e leituras personalizadas com Dina Baracho (Inae Moura), Layra Drielli de Moraes (Ágata Lunar), Paula Diazzi (Paula Nur) e Lisiane Danese, João Astral, especialistas em tarot, oráculos, baralho cigano e astrologia. Entre as vivências, destacam-se a constelação familiar com Zil Camargo, quick massage com Ariane Mercadante, práticas meditativas e rodas de conversa.
Programação
A programação de palestras é diversificada e traz nomes de destaque no cenário esotérico e cultural. A abertura será sobre cânticos sagrados, com Gaia Gardênia (música medicina e cânticos da bruxaria), às 11h; roda de conversa com Daniela Casagrande (processos de cura e despertar através de tarot, astrologia e terapias integrativas), das 12h às 14h; palestra com Frater Goya (O tarot como ferramenta mágica, com enfoque no tarot de Thoth/tarot de Crowley, das 14h às 16h; ritual de purificação Wicanniano com Bruno Matsushita (limpeza energética e proteção mágica), às 17h15; Espaço Medieval – Ordem das Nuvens Falkisgate (combates simulados, arquearia e arremesso de machado); "O Coven" – Gothic Bellydance com Caravana Lua do Oriente (dança do ventre com estética gótica); performance circense de dança com Grilo de Circo (mistura de movimento e elementos circenses); e apresentação musical com Clube das Quina (forró, samba, carimbó, xote e baião), às 18h30.
