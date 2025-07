Londrina terá curso gratuito de formação em operação de câmera para o audiovisual

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito "Olhar Atento para Contar uma História", uma formação em operação de câmera para o audiovisual, que acontece em Londrina na próxima semana. Serão três encontros presenciais entre os dias 22 e 24 de julho, no auditório Vilanova Artigas / Secretaria Municipal de Cultura, além de aulas gravadas, disponíveis em plataforma virtual. As inscrições podem ser feitas pelo Instagram @narrativasdeimpacto ou pelo link http://bit.ly/4nOzRDl . Vagas limitadas.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Lançado pela Secretaria de Estado da Cultura do Paraná e pela plataforma educativa Narrativas de Impacto, o projeto é financiado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, do Ministério da Cultura – Governo Federal. Além de Londrina, inclui outras sete cidades no roteiro: Guarapuava, Francisco Beltrão, Cascavel, Maringá, Ponta Grossa, Paranaguá e Curitiba.





A proposta é apresentar fundamentos básicos da linguagem visual cinematográfica e técnicas de captação de imagens para diferentes produções, capacitando os participantes com conhecimentos essenciais para atuar em equipes de câmera de projetos audiovisuais.

Publicidade





Voltado a iniciantes, atuantes na área e demais interessados, o curso objetiva descentralizar o acesso à formação técnica e criativa, promovendo a diversidade e fortalecendo redes audiovisuais fora dos grandes centros. A produção informa que o projeto reservará 50% das vagas para mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e outros grupos que enfrentam barreiras históricas no acesso à profissionalização no setor audiovisual.





“O curso é uma porta para conhecer e aprender mais sobre como a câmera olha para situações no cinema; uma introdução básica aos conceitos técnicos e reflexões críticas dos modos do olhar”, explica a diretora de fotografia Isabella Lanave, uma das ministrantes do curso, junto com Nica Chaves e Tárcilo Pereira. “Desejo que quem participe possa sair com vontade de colocar seus olhares em novas narrativas!”.

Publicidade





Para o produtor Di Florentino, um dos fundadores da plataforma Narrativas de Impacto, o curso vem para despertar a escuta, o olhar sensível e a precisão técnica de quem deseja traduzir o mundo em imagens. “É um convite para formar operadores de câmera que compreendam os enquadramentos, os contextos, as potências e as narrativas que emergem de cada território."





A formação combina aulas on-line assíncronas, plantões tira-dúvidas, encontros presenciais com atividades práticas (como montagem, desmontagem, operação de equipamentos e gravação de cenas) e masterclasses com profissionais reconhecidos na área.

Publicidade









SERVIÇO:





“Olhar Atento para Contar uma História” - Curso gratuito de operação de câmera

Publicidade

Inscrições abertas para Londrina - vagas limitadas

Aulas presenciais: Dias 22 e 23/julho (das 9 às 12 e das 13 às 17 horas) e 24/julho (9 às 12 e das 13 às 16 horas)

Publicidade

Local: Auditório Vilanova Artigas – Secretaria Municipal de Cultura (Praça Primeiro de Maio, 110)

Mais informações e inscrições no Instagram @narrativasdeimpacto

Publicidade

Este é um projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, do Ministério da Cultura – Governo Federal





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: