Londrina terá, em janeiro, quatro shows em homenagem a Elis Regina

Mantendo a tradição, o Bar Valentino promove de 9 a 30 de janeiro a 33ª edição do Viva Elis, projeto que todos os anos homenageia uma das maiores intérpretes da música popular brasileira através de shows com artistas locais e um público sempre cativo, que lota o salão do bar para cantar junto com os convidados o repertório da artista.





A escolha do mês de janeiro não é casual: Elis Regina morreu em 19 de janeiro de 1982 em São Paulo, mas segue viva no coração de fãs apaixonados.

Em 2025, serão quatro shows, sempre às quintas-feiras, a partir do dia 9 até o dia 30, sempre às 20h30, com a casa abrindo para o público às 19h30. Informação importante, já que o espaço é sujeito à lotação e os assentos disponíveis serão ocupados por ordem de chegada, sem reserva de mesas.





A gráfica do Viva Elis 2025, assinada pelo designer Mercelo Moreira, o Tchelo convida o público para aventuras cinematográficas da Hollywood da década de 50, com os artistas contracenando com Elis Regina em cartazes coloridos pelas tintas da saudade, a mesma que dá o tom de cada show da programação.

SURPRESAS





No elenco deste ano, Fabrício Fonseca (dia 9), Marcelle Terra (dia 16), Bruno Bonafini (dia 23) e Raquel Palma (dia 30), todos acompanhados por bandas formadas por músicos locais e com direção artística de outros grandes expoentes da cena londrinense.





“Desde agosto, esse time maravilhoso se dedica à pesquisa, arranjos e ensaios para nos fazer lembrar Elis e cantar junto. Como nas outras edições, a escolha de repertório é livre. E promete surpresas, performances e convidados. Fazer esse projeto é sempre um desafio, que por mais de três décadas levamos em conjunto com os artistas, técnicos, divulgadores e o público que sempre espera o Viva Elis com uma grande expectativa e saudade”, afirma Valdomiro Chammé, sócio do Bar Valentino e criador do evento em 1992, aniversário de dez anos da morte de Elis Regina.





