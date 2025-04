Londrina terá exibição de versão restaurada de 'Cidade dos Sonhos' no sábado

A Kinopus - produtora de cinema londrinense - e o Espaço Villa Rica exibem na tarde deste sábado (19), às 14h30, a cópia restaurada - em alta definição - de “Cidade dos Sonhos” (Mulholland Drive, 2001, 147 min), um dos maiores clássicos do cinema contemporâneo, dirigido e roteirizado pelo norte-americano David Lynch (1946-2025).





A sessão, que será seguida de um debate com a presença de docentes da UEL, celebra os dez anos do cineclube Sessão Kinopus, dedicada à formação de público para o cinema independente e difusão do cinema brasileiro e londrinense, e filmes clássicos. Os ingressos podem ser adquiridos por meio deste endereço e custam R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia entrada.





Contando com a mediação do cineasta Rodrigo Grota, fundador da Kinopus ao lado de Guilherme Peraro, o debate contará com a participação de docentes do Centro de Letras e Ciências Humanas Andrea Cachel (Departamento de Filosofia) e Gustavo Ramos (Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas). Andrea e Gustavo são pesquisadores das áreas de História da Filosofia Moderna e Teoria Literária, respectivamente.

“Cidade dos Sonhos”





Com Naomi Watts, Laura Harring e Justin Theroux no elenco, “Cidade dos Sonhos” acompanha a trajetória de uma jovem atriz que viaja para Hollywood e se vê emaranhada numa intriga secreta com uma mulher que escapou por pouco de ser assassinada, e que agora se encontra com amnésia devido a um acidente de carro. Seu mundo se torna um pesadelo surreal. Indicado ao Oscar de Melhor Direção, o filme conquistou o Prêmio de Melhor Direção para Lynch no Festival de Cannes.

Ao lado de “Império do Sol” (2006) e “Caminho Perdido” (1997), “Cidade dos Sonhos” forma uma trilogia fundamental para a compreensão do estilo “lynchiano” ao trazer temas e técnicas comuns: a exploração do subconsciente, a identidade fragmentada, elementos surreais e uma visão distorcida da realidade.





David Lynch

Considerado um dos grandes nomes do cinema contemporâneo, o norte-americano Dadid Lynch recebeu quatro indicações ao Oscar, ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes por ” Coração Selvagem ” (1990) e o prêmio de melhor diretor por “Cidade dos Sonhos” (2002), além do Leão de Ouro no Festival de Veneza pelo conjunto de sua obra. Em 2020, recebeu o Oscar Honorário no Governors Awards, premiação promovida pela mesma entidade que concede o Oscar, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.





É dono de um universo onírico próprio que desenvolveu ao longo de seis décadas em filmes, e trabalhos como artista visual e músico. Falecido em janeiro de 2025, aos 78 anos, dirigiu “Coração Selvagem” (1990), “Veludo Azul” (1986), “Eraserhead” (1977) e a série “Twin Peaks” (1990).