Louis Tomlinson anuncia shows de sua nova turnê no Brasil

O álbum, que é o segundo de estúdio e lançado em 11 de novembro de 2022 pela BMG, é considerado um marco significativo para o artista, marcando a primeira vez que Tomlinson atingiu o topo das paradas no país como artista solo.





O cantor compartilhou que o título do álbum, surgiu durante o período de lockdown e reflete uma visão otimista. Ele ainda considera como uma oportunidade para criar músicas que se destacassem em apresentações ao vivo e para explorar novas direções musicais.

Os shows contarão com diversos singles do artista como: "Bigger Than Me", "Out Of My System" e "The Greatest". Outras faixas incluem as músicas "Written All Over Your Face", "Lucky Again", "Angels Fly" e "Holding On To Heartache", junto com a retrospectiva "Common People", uma homenagem a sua cidade natal, Doncaster.