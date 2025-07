“Lua do Veado” terá melhor visibilidade no Noroeste, Oeste e Norte do Paraná, prevê Simepar

Segundo o professor Amauri José da Luz Pereira, coordenador do Observatório Astronômico e Planetário do Colégio Estadual do Paraná, a lua de julho recebeu este nome de indígenas norte-americanos por ser na época do ano em que ocorre o nascimento dos chifres do veado. “Podemos até chamar de Super Lua do Veado, porque vai coincidir com uma aproximação maior da Super Lua. Ela estará com praticamente 98% da parte que é voltada para a Terra, iluminada”, afirma Pereira.





Visibilidade

Para observar a Lua, o céu precisa estar limpo. No Noroeste, Oeste e Norte do Paraná a condição é exatamente esta: sem cobertura de nuvens. “Já quem mora no Sudoeste, Centro-Sul e na faixa Central do Estado, terá um céu com mais nuvens que podem atrapalhar a visibilidade do fenômeno, mas ainda assim em alguns momentos será possível observar”, afirma Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar.

Nos Campos Gerais, Sudeste, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, com o aumento de nuvens em função da circulação marítima, será difícil contemplar o espetáculo lunar. “Apenas no início da noite, com cobertura de nuvens menos densa, é que será possível observar o fenômeno. Essa condição vale também para Curitiba, que terá mais uma noite com grande cobertura de nuvens”, diz Furlan.

Neste período do início da noite, quem mora nas regiões mais ao sul e oeste de Curitiba, como nos bairros CIC, Campo de Santana e Umbará, terá chances de visualizar rapidamente o fenômeno.





O professor recomenda que, para observar a Lua adequadamente, a pessoa busque algum lugar longe de poluição luminosa. “Se possível, um local bem alto, livre e isento de obstruções. E tão longe quanto possível da luminosidade da cidade. Às vezes até de uma sacada de um prédio alto, que não tenha obstruções”, recomenda Pereira.

De acordo com o professor, o nascimento da Lua leste às 17h50 desta quinta-feira será muito bonito de observar, com diferenças na coloração. “Normalmente no nascer ou no pôr da Lua ela tem coloração tendendo para o vermelho, porque as colorações azuis e verdes normalmente são filtradas pela camada mais densa da atmosfera pela qual tem que passar a luz do sol refletida pela Lua, e que vem até nossos olhos”, detalha Pereira.





