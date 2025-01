Luan Santana é confirmado como uma das atrações do Verão Maior Paraná

O cantor Luan Santana está confirmado como a atração surpresa na programação de grandes shows do Verão Maior Paraná 2024/2025.





O artista se apresentará no dia 1º de fevereiro, no palco de Matinhos, no Litoral do Paraná, completando a programação de 33 shows nacionais gratuitos que acontecem entre janeiro e fevereiro nas praias do Estado.

No mesmo fim de semana, o conjunto Sorriso Maroto também se apresenta no palco de Matinhos, no dia 31 de janeiro, e as duplas Bruninho & Davi e João Neto & Frederico fazem shows em Pontal do Paraná, na maior programação musical da história do Litoral paranaense.





A programação completa ainda conta com Jota Quest, Titãs, Fernando e Sorocaba, Zezé di Camargo e Luciano, Michel Teló, Alexandre Pires e Péricles, entre outras atrações. Os shows acontecem entre 10 de janeiro e 20 de fevereiro.

O show de Luan Santana vai marcar o retorno do cantor aos palcos do Verão Maior Paraná. Em janeiro deste ano, ele fez história ao reunir cerca de 136 mil pessoas nas areias de Caiobá para um dos maiores shows da temporada de verão no Litoral.





Os 23 shows da edição passada do Verão Maior Paraná reuniram um público total de cerca de 1 milhão de pessoas. Com uma programação ainda maior nesta temporada, a expectativa é que esta marca seja superada.





