Luan Santana estreia 'Ao Vivo na Lua' com show grandioso em Londrina

Com emoção à flor da pele e grande expectativa, Londrina recebeu a estreia da nova turnê de Luan Santana, “Luan Ao Vivo na Lua”, na noite de sábado (5). A cidade, que ocupa um lugar afetivo na trajetória do artista, foi escolhida para dar início ao “voo espacial” que levará o espetáculo a diferentes partes do Brasil – e até do mundo.





O show aconteceu na 63ª ExpoLondrina e reuniu um público formado majoritariamente por mulheres, casais jovens e adolescentes acompanhados pelos responsáveis, que lotou a arena de shows do Parque de Exposições Governador Ney Braga.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Com apresentações anteriores do cantor Daniel e da dupla Luiz Cláudio & Giuliano, a última atração da noite chegou por volta das 00h40 ao som de “Meio Termo”. Neste horário, o público ainda chegava para prestigiar o artista sul-mato-grossense.



CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA