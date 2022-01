Luciano é o segundo confirmado do BBB22: ator e bailarino

Nascido e criado na Ilha da Magia (Florianópolis - SC), Luciano tem 28 anos e é o segundo participante confirmado do Big Brother Brasil 22. Ingressou no balé quando criança, aos cinco anos, e hoje é ator e bailarino. Vindo de uma família simples, formada pela mãe solo e dois irmãos mais velhos, Luciano sempre almejou melhores oportunidades na vida.

“Minha mãe é da roça, o meu irmão é motoboy, o outro faz os cursos dele. Eles não sabem o que é mais além disso. Por eu estar na arte, estou sempre envolvido com pessoas de classes maiores que a minha. Sou também curioso. Desde moleque, eu pensei ‘onde eu estou, isso aqui é temporário’”, diz.



Ator e influencer





Já adulto, Luciano cursou atuação e começou a trabalhar como modelo. Hoje em dia, interpreta o personagem Lipe em Gato Galáctico, canal infantil que acumula mais de 14 milhões de inscritos no YouTube.





“Meu pensamento sempre foi de ser muito, muito famoso. Esse é o objetivo. Penso em aproveitar todas as oportunidades que aparecerem. Seja apresentador, ator, amo câmera. Penso também em ser diretor.”



Seu lado influencer também chama atenção. O canceriano, com ascendente em Leão, conta que adora ser o centro das atenções. Nas redes, Luciano divide segredos de seu treino, fala sobre relacionamentos e levanta a bandeira de causas que acredita.





“Muita gente diz que gosta de me seguir porque eu falo de assuntos muito sérios, como racismo e LGBTQIA+, de um jeito leve e ‘de boa’, sem apontar dedo. Não estou aqui para ensinar ninguém. Falo de coisas que acontecem comigo e, querendo ou não, passo uma informação.”







Relacionamentos





O segundo confirmado do BBB22 foi casado por oito anos com uma mulher, com quem mantinha um relacionamento aberto. Atualmente, namora uma outra mulher que conheceu enquanto era casado.