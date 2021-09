Luísa Mell critica Zé Neto, da dupla com Cristiano, por promessa com animais

O cantor Zé Neto, 31, da dupla com Cristiano, rebateu críticas que recebeu após revelar que irá andar até Aparecida do Norte montando em burros, saindo de Camanducaia, no interior de São Paulo. O sertanejo havia dito que a decisão seria para pagar uma promessa.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

A atitude do cantor rendeu críticas de defensores dos animais, incluindo a ativista Luisa Mell, 43. "Fiquei sabendo que o cantor Zé Neto fez uma promessa sei lá do quê e vai andar 1.180 quilômetros em cima de um burro. Não foi você que fez a promessa? Ajoelha no milho, vai andando... Não consigo entender", disse.





"Sempre mostro as tragédias que acontecem com animais nessas romarias. Cavalos morrem todos os anos. Vocês acham que Deus gosta disso? Aceito todas as religiões, cada um fala com Deus do jeito que quer, mas pague você a promessa", continuou a ativista em seus Stories.

Continua depois da publicidade





Por fim, ela mandou um recado diretamente ao cantor, dizendo para ele achar outros meios de cumprir sua promessa. "Zé Neto, vai você andando, vai de bicicleta. O burro não tem nada a ver com isso. Pessoa pública deveria dar exemplo", pontuou.





"Quem fala: 'Sempre foi assim...'. Mas a gente está aqui para mudar o mundo. A gente deve lutar pelos animais, eles não podem gritar e sofrem muito nas nossas mãos", concluiu Mell. O sertanejo respondeu a ativista também nos Stories, nesta quarta-feira (29).





O artista começa falando que a internet "é podre", e corrige a distância, mostrando com uma imagem que, na verdade, o trajeto teria cerca de 236 quilômetros. "A internet é uma maravilha, mas deu voz a tanta gente que fala coisa sem saber", continua, "é tão triste que chega a ser engraçado".





"Mostrar para vocês a saúde dos animais. Todos os animais 'gordos', comendo feno... isso aqui é para provar para vocês, gente. Saiu um monte de comentário, um monte de gente falando m., é porque talvez não saiba ou não conheça", começou o cantor.





"A gente reveza um animal por dia, estão aqui nossos dois veterinários, com certeza sempre preservando o melhor estado de saúde dos animais. E estamos aí, galera, vamos mais um dia", continuou o sertanejo, que em seguida mostrou a caixa de medicamentos dos animais.





"Nós estamos andando cerca de 300 quilômetros mais ou menos, 200 e pouco. A gente vai andando dentro do limite dos animais e da gente também, falar para vocês, moçada. Para quem não sabe e não conhece, haja hipogloss", disse fazendo referência à pomada para assaduras.





"A gente vai fazer o caminho todo em cerca de uns cinco, seis dias. Andando cerca de 25, 30 quilômetros... tem alguns caminhos que levam cerca de 40 quilômetros num dia, mas tudo revezando os animais. A gente está com todos os amparos e com certeza preservando a saúde dos animais e dos cavaleiros também", concluiu o artista.