Luísa Sonza faz apresentação surpresa na avenida Paulista

Luísa Sonza, 23, fez uma apresentação surpresa em plena avenida Paulista, diante do MASP (Museu de Arte de São Paulo) na capital paulista, neste domingo (19).

A cantora aproveitou que um dos cartões-postais da cidade fica fechado aos carros entre 8h e 16h para cantar e dançar acompanhada de dez bailarinos ao som da música "Anaconda" e outros sucessos.

O hit, que foi lançado no dia 8 de dezembro nas plataformas musicais e no dia seguinte no YouTube, é uma parceria entre a cantora e compositora gaúcha e a norte-americana de origem porto-riquenha Mariah Angeliq. A canção integra o álbum "Doce 22".





Sonza postou vídeos no Instagram comemorando a apresentação. "Anaconda na paulista: Deu tudo certo", escreveu ela. Pequena Lo e Pedro Sampaio estão entre os famosos que parabenizaram a artista pela iniciativa.





O fim de semana da cantora foi agitado. Neste sábado (18), Sonza promoveu uma live que contou com as participações de Caetano Veloso e Alcione.

A transmissão "Encontos que Não Têm Preço" teve o objetivo de arrecadar dinheiro para ajudar "afetados pela pandemia e pelas enchentes na região da Bahia e Minas Gerais", disse a artista.





A live foi transmitida no YouTube oficial de Sonza e da Mastercard Brasil, e também teve transmissão ao vivo no canal pago Multishow.