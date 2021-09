Luísa Sonza, Ludmilla e Manu Gavassi estarão no MTV Miaw 2021

As cantoras Ludmilla, Luísa Sonza e Manu Gavassi são as primeiras que irão se apresentar no MTV MIAW 2021, premiação que reverência e celebra os ícones da geração atual. Em 2020, Gavassi apresentou o prêmio ao lado de Bruna Marquezini.

Continua depois da publicidade





Sob o comando da cantora Pabllo Vittar e do humorista Rafael Portugal, o MTV MIAW 2021 tem transmissão simultânea no dia 23 de setembro, às 22h, na MTV Brasil e na fanpage oficial do canal no Facebook.

Continua depois da publicidade





A quarta edição do MTV MIAW, conta com 33 categorias no total e as votações estão abertas pelo site oficial, Twitter e Instagram. O destaque vai para o maior prêmio do evento, o Ícone Miaw.





Neste ano, disputam o maior prêmio o surfista Ítalo Ferreira,a ex-BBB Juliette, a atriz Larissa Manoela, a apresentadora Maisa, a humorista Pequena Lo, a ginasta Rebeca Andrade, a modelo Sasha Meneghel e a influencer Virgínia Fonseca.

Continua depois da publicidade





Luísa Sonza e Pabllo Vittar lideram a lista com nove indicações, Anitta concorre em oito categorias, Xamã em sete, e Kevin o Chris, Ludmilla, MC Don Juan e Pedro Sampaio concorrem em seis categorias cada.





O ator e humorista Paulo Gustavo e o rapper Emicida serão homenageados no MTV MIAW 2021 como pessoas que impactaram a sociedade positivamente. O rapper receberá o prêmio Transforma MIAW Antirracismo e o ator será homenageado com o Transforma MIAW LGBTQIAP+, que será entregue a Thales Bretas, viúvo do ator.





Como em 2020, a premiação vai acontecer em estúdio, seguindo todos os protocolos de segurança e higienização estabelecidos pela OMS (Organização Mundial da Saúde).