Luísa Sonza rebate sexualização por forma de se vestir

Sonza disse "ser triste" que as pessoas insistam em objetificar o corpo da mulher por suas vestimentas. "É triste que a sociedade continue fazendo a gente não se sentir bem com nós mesmas, nos objetificando, nos diminuindo, mesmo quando estamos no protagonismo do nosso corpo", iniciou ela em relato nos stories de seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira (29).





A cantora destacou que a forma como uma pessoa se veste não é determinante para formação de caráter. "Essa aversão que eu não quero que continue e que eu luto para que eu não sinta mais não é correta, mostra como ainda o machismo é forte e evidente na nossa sociedade. O jeito que escolhemos nos vestir não deveria mudar o respeito e o valor da gente e nem do nosso trabalho".

Recentemente, Luísa Sonza relatou que não se sentia mais confortável em exibir seu corpo por meio de roupas curtas. A artista afirmou que se sentia bem, "bonita e gostosa", mas que não sexualizava a si mesma, "como as pessoas faziam".





"Quando comecei a sentir esses efeitos desta sexualização, comecei a ter aversão disso. Vi as pessoas me levando pra um lugar de diminuir meu trabalho. Essas coisas fizeram com que eu não me sentisse mais confortável em mostrar meu corpo e me sentir sensual. E eu acho que isso é um grande problema. É muito triste isso ter acontecido".