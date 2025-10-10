Luke de Held e o americano Chris Cain fazem show de blues neste sábado

Consagrado internacionalmente, Chris Cain apresenta-se em Londrina neste sábado (11), às 21h, no Bar Valentino - @bar_valentino. O astro do blues norte-americano é convidado do também reverenciado artista londrinense Luke De Held e a proposta da noite é um show de alto nível artístico.





Nos bastidores desta empreitada artística, Elaine Fiora Produções Musicais - dos músicos londrinenses Elaine Fiora e Carlos Suzuki, sempre comprometidos com a difusão cultural do blues em Londrina e região. No palco também estarão Cassio Albernaz, Alexander Gonçalves, Carlinhos Gonçalves e Luciano Blues.





A noite promete ser definitvamente memorável e o público poderá ouvir suas canções autorais 'Good Evening', 'Me And my baby',' Drinking straight tequila', 'Blues Power', e também clássicos do blues como 'The traill is gone', de B.B. King, que compõem a apresentação. Fiora revela que o show realizado na útima quinta-feira (9), em Maringá teve grande repercussão. "O público considerou que foi espetacular. Eu recebi muitas mensagens sobre a qualidade da apresentação e, por meio das redes sociais, houve bastante compartilhamento", divide.





Com mais de três décadas de carreira consolidada e 15 álbuns lançados, o estaduniense destaca-se sobretudo por ser considerado um dos dos artistas mais aclamados entre os guitarristas e vocalistas de blues da atualidade. Por seu estilo distinto é também chamado de “um músico com a alma de B.B. King e a intensidade de Albert King”. Não por acaso, Cain recebeu a indicação do Blues Music Awards em Memphis, serndo reconhecido como Melhor Artista de Blues Contemporâneo e Melhor Guitarrista de Blues do ano de 2021.





Chris Cain: com 15 abuns lançados, ele é um guitarristas mais aclamados nos EUA | Foto: Divulgação









'TOCO E CANTO O QUE SINTO'





Além disso, o artista tem como atributos um combo: a voz apaixonada e franca, performance distinta e canções memoráveis. Segundo a crítica, ele está melhor do que nunca. O segredo? "Parei de pensar demais e agora eu apenas toco e canto o que sinto", declara. Seu novo álbum — o segundo pela gravadora Alligator —, Good Intentions Gone Bad, marca mais um grande passo para este artista que, segundo a revista Living Blues, está produzindo "o melhor trabalho de sua carreira".





O músico londrinense Luke De Held, por sua vez, não fica atrás e tem uma bagagem de respeito. Para ele, este sábado (11) tem grandes significados, é cercado de expectativas e representa o fim de uma contagem regressiva movida a emoções. Influenciado pelos ritmos do blues e rock clássico, participou dos principais festivais de blues do Brasil e tocou com artistas renomados, incluindo nomes brasileiros como Fernando Magalhães e George Israel, além de artistas internacionais do Blues de Chicago e Mississippi, como Mr. Sipp, JJ Thames e Larry Mud Morganfield. No ano passado, De Held celebrou 40 anos de carreira com um tributo especial aos Beatles.





SERVIÇO





Noite de blues internacional



Luke De Held (BR) convida Chris Cain (USA)

Quando: sábado (11), às 21h30 horas - abertura do bar às 21 horas.

Onde: Bar Valentino Horário:

Valor: Individual: R$ 50 reais - Mesas para 4 pessoas: R$400

Mais informações e vendas: (43) 99609 9010