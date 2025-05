Luli MC abre turnê paranaense nesta sexta em Londrina

Em Londrina, o show de Luli é acompanhado pela performance de grafite ao vivo de Kenia Kuriki. No dia 24, em Maringá, uma edição da Batalha do Convés abre a programação de ‘Preta Convida’ na Groove Brew House, a partir das 22h. Em seguida, um duelo de DJs entre Dan Black e Camis abre a pista para Luli e R9.





No Oeste do estado, Luli se apresenta na Casa de Cultura Zona Norte, em Cascavel, no domingo (25), a partir das 15h. Antes do show de Luli, será realizada uma edição da tradicional Batalha do Salão. O breakdance é o elemento do hip-hop celebrado com a dança de Mamacita e do Bboy Junin da underground breakers crew.





No fim de semana seguinte, Luli leva a ‘Preta Convida’ para Ponta Grossa e Curitiba. No sábado (31), o show é na Concha Acústica Carlos Gomes, na Praça Barão do Rio Branco, em Ponta Grossa. A Batalha do Olho da Rua abre a programação, às 17h, e Luli divide as rimas com MC Smith.





Em Curitiba, o elemento de destaque da cultura Hip-hop é o conhecimento, que Luli atribui à necessidade de repertório e agilidade nas batalhas de rima. Por esse motivo, a rapper fará um treinamento de rimas freestyle aberto para mulheres e pessoas trans, em 1° de junho, começando às 17h. Depois, às 20h, Luli sobe ao palco do Tangie Under Club. (Com assessoria)





SERVIÇO





Turnê “Preta Convida”, de Luli Rodrigues

23/05 - Londrina

Local: Mi Casa, Rua Paraíba, 191

Horário: 20h





