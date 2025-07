Madonna lança 'Veronica Electronica', álbum de remix do aclamado 'Ray of Light'

SÃO PAULO - A cantora Madonna lançou nesta sexta-feira (25) "Veronica Electronica", disco que traz faixas remixadas de "Ray of Light", um dos álbuns mais aclamados da cantora, lançado em 1998. O projeto faz parte de sua "Silver Collection", coleção limitada de discos de vinil dos álbuns da carreira da cantora.

O lançamento é parte do contrato de Madonna com a Warner Music, fechado em 2021, para relançar os sucessos de sua carreira. A gravadora foi responsável por lançar o primeiro single da artista, há quatro décadas.

O projeto havia sido idealizado por Madonna como um álbum de remixes já em 1998, mas foi deixado de lado pelo tamanho do sucesso gerado por "Ray of Light". Mais de 16 milhões de cópias foram vendidas e a cantora recebeu quatro prêmios Grammy pelo trabalho.





O nome do álbum retoma o gênero abraçado por cantores nos anos 1990, como Prodigy, Moby, Underworld, Fatboy Slim, Bjork e Daft Punk.

Veja a lista de músicas de "Veronica Electronica":





Lado A

"Drowned World/Substitute For Love" – BT & Sasha Bucklodge Ashram New Edit

"Ray Of Light" – Sasha Twilo Mix Edit

"Skin" – The Collaboration Remix Edit

4. "Nothing Really Matters" – Club 69 Speed Mix Meets The Dub

Lado B





"Sky Fits Heaven" – Victor Calderone Future New Edit

"Frozen" – Widescreen Mix and Drums

"The Power Of Good-Bye" – Fabien’s Good God Mix Edit

"Gone, Gone, Gone" – Original Demo Version

















