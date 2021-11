Mãe de Mileide Mihaile está com câncer e não vai avisar peoa confinada

Doralice dos Santos Oliveira, mãe da influenciadora digital Mileide Mihaile, participante da 13ª edição de A Fazenda (Record), foi diagnosticada com câncer no útero. Mas ela decidiu não revelar a notícia para a filha que está confinada no reality.

A assessoria da peoa informou, em nota, que Doralice recebeu o diagnóstico do câncer de útero, mas ele é "reversível e controlável". A equipe da peoa informou que ela segue transmitindo energia positiva para Mileide e diz que está muito orgulhosa da trajetória da filha no jogo.

"Eu como mãe, me sinto orgulhosa e realizada vendo minha família executar os ensinamentos que repassei. Confesso que está sendo de grande felicidade neste momento ver o Brasil abraçar a Mileide e, por isso, escolhi comunicá-la pessoalmente. Agradeço as orações e mensagens que tenho recebido nas últimas horas", disse Doralice.





Segundo a equipe da peoa, Doralice foi diagnosticada com câncer após fazer exame de rotina, aconselhada pela filha. A confirmação da doença aconteceu após o pré-confinamento da peoa para o reality.