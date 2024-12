Maior presente de Natal virá da cultura, diz Selton Mello sobre 'Compadecida 2'

"Minha alma está fora do corpo, pois hoje será a primeira sessão pública de 'O Auto da Compadecida 2'. Guardamos esse momento por 25 anos para devolver ao público com carinho".





Antes mesmo de a exibição em primeira mão do longa baseado na obra de Ariano Suassuna (1927-2014) começar para algumas centenas de privilegiados da CCXP, Matheus Nachtergaele, intérprete do icônico João Grilo, já alertava o público sobre as emoções que estavam por vir.





E ele tinha razão. Em pouco mais de 1h30, era possível ouvir aplausos, risadas, mas também algum choro discreto. O filme chega no dia 25 de dezembro aos cinemas com sua segunda versão ainda mais emocionante sem perder as raízes.





"Estou muito emocionado. O maior presente de Natal virá da cultura para o povo", disse o também emotivo Selton Mello, o Chicó, para delírio dos fãs que o aplaudiam com bastante entusiasmo. "Gostoso", gritou uma moça mais desinibida da primeira fileira para arrancar um riso um tanto quanto envergonhado do ator.



