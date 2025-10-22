Pesquisar

AQUELE AXÉ

Makunfest reúne grandes nomes do samba de macumba em Curitiba

22 out 2025 às 11:24

O cantor carioca Luan Pureza, uma das principais atrações da segunda edição da Makunfest.
Foto: Divulgação
Com mais de dez horas de programação contínua, reunindo artistas de destaque regional e nacional, acontece no sábado, 25 de outubro, no Espaço Torres, em Curitiba, a segunda edição do Festival de Samba de Macumba (Makunfest).


Ao todo, o evento tem 12 atrações confirmadas, todos nomes que conversam com a tradição do samba e dos pontos de terreiro.

A lista conta com Luan Pureza, Juliana D Passos, Janine Mathias, Rubia Divino, as duplas Vitorinha de Oxum e Samuel de Oxóssi, Ogan Vini e Ogan Júlio, Dandy Ouro e Thuan, além dos grupos Aldeia de Caboclos, Yebandá, Os Encantados, Samba do Cassin e NBD Okan.


O Festival tem o apoio do Bar ZéPelin, da Mais Produções e do Comitê de Cultura do Paraná. Os ingressos custam a partir de R$ 40 e estão à venda nos bares ZéPelin (Alto da XV) e Patuá (Largo da Ordem), e pelo DiskIngressos.

“Cada apresentação trará ao palco diferentes expressões do universo afro-brasileiro, reforçando o caráter plural e coletivo do Festival”, garante a produtora Leslei Camargo. “A gente promete uma imersão única na força do tambor, da ancestralidade e da música popular brasileira.”


Além dos shows, a Makunfest contará com um espaço dedicado à circulação de saberes, produtos e experiências que fortaleçam a economia e a cultura da ancestralidade. A feira vai reunir empreendedores criativos, artesanato e moda afro, entre outros.

“Mais do que uma programação musical, a Makunfest é um ponto de encontro cultural, celebrando a memória dos povos de matriz africana e as tradições que seguem vivas nos terreiros e nas rodas de samba”, continua Leslei Camargo. “Queremos afirmar o samba de macumba como um patrimônio vivo, que conecta música, religiosidade, arte e resistência.”

Serviço

Makunfest 2025

Dia 25 de outubro

A partir das 16 horas

No Espaço Torres

Rua Pergentina Silva Soares, 159 – Jardim Botânico

Atrações: Luan Pureza, Juliana D Passos, Janine Mathias, Rubia Divino, as duplas Vitorinha de Oxum e Samuel de Oxóssi, Ogan Vini e Ogan Júlio, Dandy Ouro e Thuan, além dos grupos Aldeia de Caboclos, Yebandá, Os Encantados, Samba do Cassin e NBD Okan

Ingressos a partir de R$ 40, nos bares ZéPelin, Patuá e pelo DiskIngressos

www.diskingressos.com.br/evento/721/2025-10-25/pr/curitiba/makunfest-2-edicao

@makunfest

entretenimento Arte Cultura Música samba Cultura Afro afro-brasileira
