Mara Maravilha chama Adriane Galisteu de nariguda em rede nacional

O clima entre as apresentadoras Adriane Galisteu, 48, e Mara Maravilha, 53, não é dos melhores. Durante participação no Programa Silvio Santos (SBT), Mara chamou a comandante de A Fazenda 13 (Record) de nariguda.

A crítica aconteceu durante um quadro quando ela precisou atribuir a Galisteu uma característica. E acabou se referindo a ela por causa do tamanho do nariz.

Pelas redes sociais, Galisteu se pronunciou mesmo sem se referir a Mara. "Eu e meu nariz mais uma vez. Você já se perguntou por que se cobra tanto e encontra tanto defeito em si mesmo? Pelo simples fato de dar ouvidos para terceiros", começou.





"No tempo em que vivemos onde a internet tem um peso muito maior em nossas vidas, precisamos estar de bem com a gente mesmo para passar por coisas e pessoas desnecessárias, lidar com comentários sobre nós o tempo inteiro", emendou.





Em outro trecho, Galisteu postou que o primeiro passo que busca para ser feliz é se amar do jeito que é. E também usou o momento para aconselhar quem não esteja contente com alguma característica do próprio corpo.

"Quando você se aceita, você se liberta de uma forma indescritível. Não deixar que pessoas inseguras te coloquem para baixo é um ato de amor consigo mesmo. Se respeite acima de tudo! Não aceite menos que você merece", disse.





Essa não é a primeira vez que Mara se vê envolvida e alguma polêmica com apresentadoras. Em novembro, a apresentadora Xuxa Meneghel, 58, se revoltou com Mara Maravilha após ela fazer uma paródia da música "Ilariê" no Ratinho (SBT). Na ocasião, usou o termo "débil mental" para se referir a quem tenha escutado o disco da Rainha dos Baixinhos.





Na atração, Mara pediu permissão a Ratinho para mostrar a sua versão da melodia. "Tá na hora, tá na hora, da lavagem cerebral. Eu ganhei um disco da Xuxa e virei débil mental", cantou ela.





Em comentário numa postagem nas redes sociais, Xuxa disse ter pena de Mara. "Quando eu ouvi isso, me coloquei no lugar de uma pessoa com necessidades especiais. E te juro que fiquei triste. Como uma pessoa que trabalhou para criança fala isso?", começou.





"Por mim, ok. Só me dá mais pena dela. Mas pelas crianças e pessoas com um grau de intelecto que estão 'nessa expressão'. É simplesmente feio", postou Xuxa.





Com a repercussão negativa, Mara Maravilha recorreu às suas redes para pedir perdão pelo que ela chamou de erro infeliz.





"Despropositadamente pronunciei 'débil mental'. Errei, perdão, perdão, perdão. Representar a arte, a comunicação e o imaginário do público é justamente reconhecer que temos grandes responsabilidades ao que propagamos diariamente com bons ou maus exemplos", escreveu.