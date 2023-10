Maratona Flauta e Fole promove concerto gratuito no Teatro Marista

Os sons da flauta doce e do acordeom irão invadir o palco e encantar o público nesta próxima quarta-feira (11) no Teatro Marista. A apresentação terá uma hora e meia de música de excelente qualidade em um concerto que inclui tango, música barroca, forró, folclore, MPB e pop internacional. O Concerto: Música, arranjos, histórias e outras sonoridades, cujo nome não poderia ser mais apropriado, faz parte da VII Maratona Flauta e Fole e tem entrada gratuita para todos os amantes da boa música.







Mais de 40 alunos, entre adultos e crianças, alunos de flauta doce e acordeom, irão subir ao palco e apresentar as músicas que ensaiaram ao longo do ano. Eles estarão acompanhados do grupo Camerata Café, composto por: Gonçalo Rebelato (piano e cravo), Rose Taques (violoncelo), Luciana Schmidt (flautas doces), Miguel Santos (acordeom), Gabriel Schmidt (flautas doces e percussão) e Giovana Schmidt (piano).

Luciana Schmidt, coordenadora geral do projeto Flauta e Fole, fala da importância desta iniciativa. “Para muitas crianças esta será a primeira apresentação e o nosso objetivo é justamente proporcionar aos alunos a vivência de tocar em um teatro com músicos profissionais”, destaca. Ela finaliza com um convite especial. “Toda a comunidade de Londrina está convidada a prestigiar nossos alunos. Será uma noite de muita alegria”, garante.





O Projeto Maratona Flauta e Fole tem patrocínio do Grupo BTZ, Grupo Tietê e Unimed. Para saber mais, siga a @MaratonaFlautaeFole nas redes sociais