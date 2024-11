Mário Bortolotto e a banda Saco de Ratos tocam blues em Londrina neste sábado

A Banda Saco de Ratos, formada em 2007 em São Paulo, vem trazendo ao cenário musical uma originalidade do rock e blues nacional. Com letras poeticamente cruas e bêbadas do escritor e vocalista londrinense Mário Bortolotto, a guitarra agressiva e cheia de e feeling de Fábio Brum e uma cozinha rítmica e pulsante com Fábio Pagotto no baixo e Rick Vecchione na bateria, o show promete uma noite potente no bar valentino neste sábado (9).





Com quatro discos gravados, todos disponíveis nas principais plataformas de streaming e um amplo repertório autoral, os shows da banda ainda incluem composições de amigos como Renato Fernandes (“Bêbados Habilidosos”), Paulo Carvalho (“Velhas Virgens”), Paulo de Tharso (“Big Balls” e “A Casa Caiu”), Fábio Cascadura (“Cascadura”) e parcerias com poetas como Marcelo Montenegro, Pierrre Masato, Cassiano Antico e Celia Nigel. O repertório traz recriações de músicas de Roberto Carlos, Barão Vermelho e Itamar Assumpção.

Conhecido pela autenticidade, o grupo já apresentou em espaços de São Paulo como Juke Joint, Teatro X, The Wall, Café Aurora, Café Piu Piu, The Orleans, Club Noir, Coletivo Galeria, The Edge, Zapata, entre outros. Também nos Sescs Vila Mariana, Consolação e Belenzinho, CCBB, CCSP, Itaú Cultural, CC da Penha, CC Rio Verde, Galeria Olido, integrando, definitivamente, a cena paulistana.





Na estrada, eles já passaram por Londrina, Florianópolis, Campinas, São José do Rio Preto, Ourinhos, Araçatuba, Sorocaba, Rio de Janeiro e Santos. Uma pré-festa do show será realizada no Bar BarBearia nesta sexta-feira (8), com discotecagem de Mário Bortolotto. No sábado, dia do show no Valentino, antes e depois, a DJ Luciana Telles anima o público influenciada por Soul Music, R&R e Hip Hop.

