Matthew McConaughey, casado com Camila Alves, diz que não sabe se vacinará filhos contra Covid

O ator Matthew McConaughey, 52, que é casado com a empresária e modelo brasileira Camila Alves, 39, expressou hesitação em exigir que seus filhos tomem a vacina durante a cúpula do DealBook do The New York Times, nesta terça-feira (9).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"Eu não poderia obrigar a vacinar as crianças mais novas. Ainda quero saber mais informações", disse o ator quando questionado sobre sua posição em relação às vacinas infantis. McConaughey revelou que ele e Camila tomaram a vacina contra Covid.

Continua depois da publicidade





O ator disse que ainda não vacinou os três filhos, Levi, de 13 anos, Vida, de 11, e Livingston, 8, mesmo depois das autoridades de saúde dizerem que elas podem ser imunizadas.





"Eu acho que existe algum tipo de fraude ou teoria da conspiração?" "Inferno, não, eu não". McConaughey sugeriu ainda que o público "saia" dessa "narrativa", insistindo que "não há uma teoria da conspiração sobre as vacinas".

Continua depois da publicidade





A Food and Drug Administration autorizou a vacina contra coronavírus da Pfizer-BioNTech para uso de emergência em crianças de 5 a 11 anos na semana passada. Autoridades de saúde começaram a expressar confiança na segurança da vacina para crianças.





McConaughey, que lançou a ideia de concorrer ao cargo de governador do Texas , disse que não é contra as vacinas, apenas quer "mais informações" sobre elas.