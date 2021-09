MC Gui, Kerline e Nego do Borel são possíveis nomes de A Fazenda 13

Começaram especulações sobre os participantes de A Fazenda 13, cuja estreia está programada para 14 de setembro, na Record.



Sites de notícia e redes sociais já apontam para nomes como o do cantor Nego do Borel, a funkeira Tati Quebra Barraco, os ex-BBB Gui Napolitano, Arcrebiano e Gabi Martins e o polêmico cantor MC Gui.

Nego do Borel recentemente se viu envolvido em uma série de polêmicas desde a conturbada separação com a modelo Duda Reis. Ele confirmou ter traído a então namorada e ela entrou na Justiça contra ele o acusando de agressões.

MC Gui também polemizou em 2019 ao filmar uma criança na Disney e rir da aparência dela. Nas imagens a menina aparece constrangida com as risadas. Ele acabou cancelado das redes sociais e até hoje não parece ter conseguido voltar aos holofotes.





E Fazenda que se preze precisa ter ex-participantes do reality concorrente da Globo. E os cotados da nova edição da Record são Gabi Martins e Gui Napolitano, ex-namorados do BBB 20, e Kerline e Arcrebiano, esses do BBB 21.

Campeã do BBB 17, Emily Araújo também seria nome forte para entrar na casa. A especulação maior é a de que ela estaria entre os quatro famosos que disputariam duas últimas vagas para o reality em uma votação aberta.

Ex-mulher de Wesley Safadão, Mileide Mihaile também está cotada assim como o ator da própria Record Victor Pecoraro e a modelo e ex-panicat Aline Mineiro.





Com estreia prevista para setembro, A Fazenda 13 será apresentada por Adriane Galisteu, 48, após a saída de Marcos Mion, 42, que apresentou as três edições anteriores. O reality show contará com 21 participantes e, em princípio, deve durar 94 episódios.

Todo dia, após a edição do reality, Fabiana Oliveira conduzirá uma conversa com convidados e eliminados sobre o programa recém-exibido. A Record News, assim como a Globo faz com o Multishow, abrigará edições diárias sobre A Fazenda, que invadirá outros produtos da grade, como o Hoje em Dia e o Hora do Faro.