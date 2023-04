Médica paranaense Amanda Meirelles é campeã do BBB 23 com 68,9% dos votos

Chegou o grande dia! Nesta terça-feira (25) aconteceu a grande final do BBB 23 (Globo) e Amanda levou o o maior prêmio já pago pelo reality show, no valor de 2,88 milhões.





Com 68,9% dos votos, a médica conquistou o Brasil e é a grande vencedora. A noite foi especial e contou com shows de Carlinhos Brown, Mumuzinho, IZA e Lauana Prado. Bruna Griphao ficou em 3º lugar com 14,14% dos votos do público. Já Aline Wirley ficou em 2º lugar com 16,96% dos votos.

Publicidade

Publicidade



E o que fez Amanda ganhar o BBB 23? O F5 conversou com os fãs da médica, e o que mais ouviu é que a sister é "humana", uma mulher insegura com seus erros e acertos.





Amanda entrou no programa junto com Cara de Sapato - expulso por importunação sexual contra Dania Mendez - por escolha do público em votação popular. Durante o reality, os dois ganharam muitos fãs, os "docshoes", como são chamadas as fãs dos dois, foram as grandes responsáveis por trazer Amanda à final.