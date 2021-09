Michel Teló terá time com 'rejeitados' pelos técnicos no The Voice Brasil

Técnico com o maior número de vitórias da competição musical The Voice Brasil (Globo), o cantor sertanejo Michel Teló, 40, ganhou um novo desafio na décima temporada do programa, que estreia em outubro. Ele vai comandar o time dos "rejeitados".

A dinâmica é inédita no formato e, segundo a Globo, foi criada para a versão brasileira. Além dos times formados pelos quatro técnicos (desta vez serão Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Iza e Lulu Santos), haverá um quinto time que será montado de forma secreta por Teló.





Para isso, o cantor assistirá não ficará nas cadeiras giratórias como os demais colegas, mas assistirá a tudo de fora do estúdio. Ele só poderá chamar para seu time os participantes que não foram aprovados nas audições às cegas, os que perderam as respectivas batalhas ou os que forem eliminados de seus times originais.

A Globo diz que "na hora certa" o quinto técnico revelará seu time para os colegas. A partir de então, ele colocará seus participantes para disputarem o título do programa com os selecionados pelos demais técnicos.

Teló orientou os campeões de cinco das seis temporadas de que participou. Ele está no programa desde a quarta edição (2015) e, desde então, só perdeu para o time Iza na edição realizada em 2020.





O programa volta sob o comando de Tiago Leifert, com a participação de Jeniffer Nascimento mostrando os bastidores da atração. A direção é de Creso Eduardo Macedo.