Mistérios de um poço falante estão na nova estreia em teatro de shopping de Londrina

Água pura e cristalina, fonte de saúde e alegria. É o que fornece “O poço falante”, personagem que dá nome à nova peça do Teatro do Clubinho, que estreia no próximo fim de semana, sábado (4) e domingo (5), sempre às 15h e 17h.





Presente enviado pelos céus a uma cidade, o poço era considerado mágico pela população local.

Até que começam a acontecer coisas estranhas, que os irmãos Zeca e Joca decidem se aventurar a investigar e resolver o mistério. Os ingressos custam R$ 15 e podem ser comprados pela internet, no site do shopping, ou diretamente na bilheteria.





“Neste espetáculo, o Londrina Norte Shopping, em parceria com a Cia Curumim Açu, que produz a peça, traz em pauta a discussão da preservação ambiental de uma forma leve e engraçada, sem deixar de lado a qualidade artística que o público já está habituado”, afirma Luana Colpo, gerente de marketing do Londrina Norte Shopping.

O enredo traz muitos jogos e interação, o espectador é convidado a participar ativamente dessa aventura, com promessas de muita diversão e lições para as crianças.





Em cena, estão os atores Gustavo Garcia e Olifa Ollon (também diretora artística), com texto e produção de Carol Alves. A sonoplastia é de Marco Antonio Paixão.





Nos bastidores, Maria José Higa (costura), Hada Maria (fotos e vídeo), João Gabriel Alves (técnico de som).





A peça fica em cartaz até 9 de abril, a partir de quando uma nova estreia está programada. “As crianças são sempre muito bem vindas no Londrina Norte Shopping e queremos recebê-las também com atividades culturais como a peça”, afirma Luana.