'Moana 2': sequência da Disney estreia nos cinemas de Londrina

As salas de cinema em Londrina recebem, nesta semana, uma nova programação com estreias que prometem movimentar o público local. Entre os lançamentos, estão produções de diferentes gêneros, incluindo filmes nacionais e internacionais que chegam ao circuito comercial da cidade.







Um dos destaques mais esperados é "Moana 2", sequência da animação de sucesso da Disney. O filme acompanha a protagonista em novas aventuras pelos mares do Pacífico, explorando territórios desconhecidos e enfrentando desafios que colocam à prova sua liderança e conexão com as tradições de seu povo.







Veja a programação:





ANIMAÇÃO

MOANA 2

Direção: David G. Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller.

Elenco: Any Gabrielly, Auli'i Cravalho, Saulo Vasconcelos.





Sequência da já clássica animação musical da Disney, Moana 2 acompanha o reencontro de Moana e Maui para uma nova aventura pelos mares. Passados três anos desde a última jornada marítima, um chamado de seus ancestrais leva a jovem polinésia Moana de volta para águas perigosas e distantes da Oceania com um grupo improvável de marinheiros.

Com a ajuda também do semideus Maui, ela deve quebrar uma maldição terrível que um deus cruel e com sede de poder colocou sobre uma das ilhas de seu povo.





Multiplex Catuaí (de quarta a quinta-feira) - 14h40, 16h00, 16h50, 18h10, 19h10, 20h20, 21h10, 13h50, 14h15, 15h00, 16h25, 18h30, 19h20, 20h45, 21h30, 13h00, 17h10. Cineflix Aurora (de quinta a quarta) – 14h00, 16h30, 17h20, 19h00, 19h20, 21h30, 15h00.

Cinemark Boulevard (de quinta a quarta) - 12h20, 13h10, 14h40, 18h10, 13h50, 16h20, 18h50, 15h40, 17h20, 19h50, 20h40.

Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 14h00, 18h30, 20h45, 13h00, 15h00, 17h15, 19h30, 2h135, 15h45, 18h00, 16h15.